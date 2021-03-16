 

Рожать будете? – Личное мнение

16.03.2021, 20:28, Разное
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  В феврале 48-летняя актриса Дарья Повереннова вышла замуж за 57-летнего президента Московской школы управления «Сколково» Андрея Шаронова.


Фото: Соцсети

 Угадайте, каким вопросом и журналисты, и обыватели одолевают после свадьбы Дарью?

Правильно: «Рожать будете?»  

Повторю: Поверенновой — 48 лет, она — состоявшаяся актриса несостоятельного российского кинематографа и мама 28-летней дочери.   У Шаронова тоже есть дети. Двое.

У этой гармоничной, на мой взгляд, пары — трое взрослых детей на двоих.

Этих детей уже не надо ни вынашивать, ни выкармливать, им не надо вычищать из задниц говно и менять памперсы. К ним не нужно просыпаться по ночам и давать им на растерзание сиську.  

Это если у Даши ещё получится забеременеть после многочисленных попыток ЭКО, которые измочалят её уже и без того немолодой организм. А если не получится, то придётся брать в аренду матку суррогатной мамы, идя против всех законов природы и морали, и привязывать к животу подушку все девять месяцев.

И это всё — ради того, чтобы доказать обществу, что ты — в состоянии родить мужику в том возрасте, когда тебе дети уже не нужны от слова «совсем»?

Под полтос — прекрасный возраст: катайся на горных лыжах, путешествуй, снимайся в плохих отечественных сериалах, получая за это хорошие гонорары, наслаждайся погодой, работой, комфортом и ужинами вдвоём с мужем или в компании друзей в мишленовских и не очень ресторанах. 

Но нет!

Обыватель хочет, чтобы ты надела на себя ярмо святого материнства даже в возрасте, который для этого самого материнства не предназначен природой.


Слишком весело живёте! За маленьким-то когда? Фото: Соцсети

 - Будете рожать? — спрашивает Дарью Борис Корчевников, у которого самого, кстати, детей нет.
– Вы мне задали технически сложный вопрос! Но всё возможно! — пытается отшутиться Дарья.

Это «всё возможно» Повереннова вставила в свой ответ неслучайно: если и не тщательно обдумав, то чисто интуитивно.

В нашей стране женщина, если она не хочет быть отвергнутой обществом, не имеет право открыто не хотеть детей. Она должна, как минимум, пытаться. Даже если ей — пятьдесят.

Если женщина пытается, но у неё не получается, то её будут жалеть и считать немножечко дефективной, но из стаи не выгонят.

Если женщина открыто не хочет детей, общество считает её больной на всю голову. Неадекватной, страшной, ненормальной.

И неважно — сколько ей лет, что она из себя представляет, и как складывается её жизнь.  Женщина, которая может иметь детей, но не хочет, — хуже всех. В нашем обществе — именно такой расклад.

Я никогда не хотела рожать. Могла, могу, но не хочу. Дети — это не моё.

Такая позиция отвернула от меня очень много людей. Некоторые подруги, истязающие свои тела уколами в живот, чтобы забеременеть, меня не простили. Просто потому, что я могу, но не хочу. У нас это — плевок в самое сердце общества.

  Была бы я послабее в коленках, как Даша, я бы тоже отгораживалась от идиотских вопросов фразами: «Всё возможно. Б-г даст. Пытаемся» и так далее.

Но я не хочу. Я хочу быть собой, а быть мной — это, в том числе, не хотеть быть матерью и открыто об этом говорить, вселяя в мелкие душонки курочек и их петушков сильное чувство негодования, основанное на том, что я живу, как мне нравится, а они — как уж получилось.

Как вы относитесь к женщинам, которые не хотят иметь детей? Кем нас считаете?

Источник: Лена Миро



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