 

Риск смерти у мужчин выше, чем у женщин. Ученые рассказали, насколько и почему

16.03.2021, 20:26, Разное
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За последние десятилетия продолжительность жизни выросла. Известно, что в среднем женщины живут дольше мужчин, однако они больше болеют, у них чаща развивается инвалидность. Отношение показателя мужской смертности к женской увеличивалось, начиная с середины 19 века. Ученые считают, что биологические различия между полами делают женщин более стойкими по отношению к неблагоприятным факторам.

Известно, что в некоторых странах (например, в Канаде) разница между риском смерти мужчин и женщин стала немного уменьшаться в последние десятилетия. Предполагается, что это стало следствием улучшения здоровья мужчин, их образа жизни и условий работы. С другой стороны, женщины стали чаще умирать от болезней которые ранее считались преимущественно мужскими, например, от рака легкого.

В новом исследовании ученые собрали данные из 28 стран. В исследованиях, которые они проанализировали, приняли участие около 179 тысяч человек, 55% из них были женщинами.

Риск смерти у мужчин старше 50 лет оказался в среднем на 60% выше, чем у женщин из той же возрастной группы. В разных странах этот показатель существенно отличался. Например, в Мексике риск смерти у мужчин был выше на 7%, а в Японии – на 144%.

Ученые установили, что наибольший вклад в различия в риске смерти между мужчинами и женщинами вносит курение. Согласно их расчетам, курение и сердечно-сосудистые болезни отвественны за 22% этого различия. Исследователи считают, что это наглядно демонстрирует пример стран с самым большим разрывом – Японии, Эстонии, Польши.

Авторы утверждаются, что при изучении связи пола с риском смерти нужно учитывать не только биологические факторы. Социальные и другие немедицинские факторы могут оказывать не меньшее влияние.  

«Хотя биология полов одинакова в различных популяциях, различия в культурном, общественном и историческом контексте могут приводить к разным последствиям для мужчин и женщин», – сказал Йу-Цзу Ву (Yu-Tzu Wu) из Королевского колледжа Лондона.



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