Мнение: Россия в топ-5 по вакцинации, рост числа заводов и успехи Сбербанка

1. Как и полагается, с учётом размера нашего населения и высокого уровня нашей науки, Россия вошла в топ-5 стран, где больше всего людей привилось от коронавируса. В Европе по этому показателю мы занимаем первое место:

https://zen.yandex.ru/media/sdelanounas.ru/rfpi-rossiia-voshla-v-top5-stran-po-vakcinacii-604f19616c861f010774cb3f

Россия лидирует в Европе по количеству завершенных курсов вакцинации от коронавирусной инфекции – две составляющие Спутника V уже получили 3,5 млн человек. Ни одна другая европейская страна еще не вакцинировала полностью 3 млн жителей. А Великобритания, которую многие приводят в качестве примера быстрой вакцинации, уступает по данному показателю России более чем в два раза.

Россия вместе с Китаем, США, Индией и Израилем входит в топ-5 стран в мире по количеству прошедших вакцинацию людей. Часто с этим показателем некорректно сравнивают общее число инъекций, в то время как Россия использует консервативный подход расчета вакцинаций, основанный на полной вакцинации двумя компонентами.

Тем временем, в большинстве крупных стран Евросоюза приостановили использование шведско-британской вакцины АстраЗенека. Вал сообщений о побочных эффектах и смертях после вакцинации оказался слишком велик:

https://www.rbc.ru/society/16/03/2021/604fc0759a7947c5e268421b

Китайские вакцины малоэффективны, американская прививка от Пфайзер дорогая и сложная в плане хранения и транспортировки. К тому же, эта вакцина поставляется в первую очередь жителям США.

По сравнению с конкурентами, российская вакцина Спутник-V одновременно безопасна, эффективна и удобна. Её производство по лицензии в Европе могло бы спасти много жизней в эту чёрную коронавирусную годину.

2. Немного неожиданных цифр по уничтожению промышленности в России:

https://jpgazeta.ru/aleksandr-rodzhers-top-5-mifov-o-rossijskoj-ekonomike/

По состоянию на 1991 год количество заводов с численностью работников свыше 200 человек… в РСФСР было 13’063.

По состоянию на конец 2020 года их свыше 17’400… на 35% больше.

Возможно, крупных заводов-гигантов с десятками тысяч работников у нас стало несколько меньше. Однако в эпоху роботизации, аутсорса и цифровизации такое число сотрудников попросту не нужно. А много мелких производств гораздо лучше обеспечивают разнообразные потребности современного рынка.

3. Сбербанк продолжает оправдывать своё положение лидирующей по биржевой капитализации компании России:

https://lenta.ru/news/2021/03/04/sber2020/

Чистая прибыль Сбербанка по итогам 2020 года составила 760,3 миллиарда рублей, превысив прогнозы аналитиков. Такие данные содержатся в опубликованной Сбербанком отчетности по МСФО за четвертый квартал и весь 2020 год.

Рентабельность капитала составила 16 процентов, рентабельность активов 2,3 процента. Кредитный портфель группы в 2020 году вырос на 15 процентов, превысив 25 триллионов рублей. Розничный кредитный портфель вырос более чем на 18 процентов, до 9,3 триллиона рублей, корпоративный кредитный портфель увеличился на 9,3 процента, до 15,7 триллиона рублей.

Количество активных клиентов-физических лиц выросло на 3 миллиона человек за год и приблизилось к 99 миллионам человек. Количество активных ежемесячных пользователей (MAU) мобильного приложения СберБанк Онлайн выросло за год на 10,6 миллиона человек до 65,3 миллиона человек.