Мнение: Бывший интеллигентный человек

Впервые темы БИЧей по настоящему меня тронула в посте sol_ko. Он рассказал о своем опыте общения с ними на Байкале. Сам собой всплыл вопрос – почему человек выбирает такую жизнь. Вне общества. Что побуждает его выехать за пределы людского конгломерата (физически или просто отстраниться)

Сейчас происходит массовый сход квалифицированных людей из городов. Высококлассные специалисты уезжают в деревни, на продукты от земли, сами растят, сами потребляют, что-то продают. Что их заставило оставить профессию и начать другой быт?

Есть разные способы ухода от общества вполне успешных и одаренных людей. Это и удаленная работа, и дауншифтинг, и смена вида деятельности на менее общественную. И опять вопрос – в чем причина? или причины?

Вот что найдено на просторах интернета религиозных конфессий.

Индуизм. Махабхарата, книга 3.

Предсказания.

53. Избегать будут праведных, возвеличивать худших люди;

Праведники бессильными станут, а беззаконие укрепится.

54. Праведные люди станут недолговечны и нищи,

Беззаконные — богаты и долговечны в конце юги.

Ислам. Хадисы аль-Бухари

Абу Хурейра рассказывал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Ускорится время, исчезнет религиозное знание, распространится алчность, появится смута и наступит погибель». Его спросили: «Что же это за погибель?» Он ответил: «Убийства».

или вот, это тоже Ислам

Источник: ТЕРЕЙ-АСАР. Миха 7:2-4

Исчез благочестивый на земле, и нет справедливого между людьми, все устраивают засаду, чтобы проливать кровь, друг друга ловят в сеть. За зло рук (своих надеются) получить добро: начальник требует, и судья (судит) за взятки, и вельможа высказывает злое желание души своей, – и извращают (дело). Лучший из них — как терн, справедливый — (хуже) колючей изгороди. День дозорных (пророков) твоих, наказание твое наступает; ныне постигнет их смятение.

Христианство. Библия. Второе послание к Тимофею 3:1-5

Знай же, что в последние дни наступят времена тяжкие. Ибо люди будут самолюбивы, сребролюбивы, горды, надменны, злоречивы, родителям непокорны, неблагодарны, нечестивы, недружелюбны, непримирительны, клеветники, невоздержны, жестоки, не любящие добра, предатели, наглы, напыщенны, более сластолюбивы, нежели боголюбивы, имеющие вид благочестия, силы же его отрекшиеся.

Люди бегут не из общества, не в пьянство и наркоманию. Люди бегут от того, что в обществе сейчас культивируется. От того, какие запросы и какую мораль ставит общество во главу угла.

Но мы, люди, и составляем это общество. Оно состоит из нас самих. И во все времена пророки предупреждали о важности человеческих взаимоотношений между людьми. И будь ты верующий, агностик или атеист – но когда тебя бьют по лицу сс..ми тряпками и постоянно ты находишься в стрессе от этого – то хочешь-нехочешь, но задумаешься, а не бросить ли все это и не свалить куда-то подальше.

Но от себя не убежишь. И общество в покое не оставит.

И ты понимаешь, что что-то нужно делать. Если жить по прежнему не получается, то не обязательно бежать из общества, как бы этот побег не назывался. Давайте обсуждать существующее положение дел общества. Давайте говорить.

20 марта 2021 года состоится онлайн конференция

"Созидательное общество. О чём мечтали пророки"

Конференция будет транслировать на 40 языках.

Такие возможности появились благодаря волонтерам со всего мира.

Вы только представьте – 40 языков. Такое не может позволить себе большинство официальных международных организаций.

И если это смогли сделать простые люди (прошлая конференция освещалась на 33 языках), то может стоит задуматься и обратить внимание на то, что происходит на этой конференции.

На конференциях такого масштаба мы можем на весь мир озвучивать конкретные предложения и реализовывать конкретные действия.

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