Валерий Соловей под видом Ленина собрал с китайцев миллиард юаней для своего движения «Перемен»

Лидер движения «Перемен» и член тайной могущественной организации Валерий Соловей был обвинен китайскими властями в мошенничестве в особо крупном размере. Политик пользовался своей схожестью с Владимиром Лениным и незаконно собирал пожертвования с доверчивых китайцев.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали многотысячные жалобы китайских граждан в правоохранительные органы. Все потерпевшие в своих показаниях сообщали, что случайно наткнулись в интернете на видеоролики «человека, похожего на Ленина» и заинтересовались им.

В своих выступлениях Соловей рассказывал китайцам, что является правнуком вождя мирового пролетариата и возглавляет новое прогрессивное коммунистическое движение, целью которого является построение коммунизма в России по китайскому образцу. Он обещал в кратчайшие сроки установить в России прокитайский режим и провести референдум об объединении с Китаем, но для этого просил своих зрителей оказать финансовую поддержку. Основная часть средств, по заверениям Соловья, должна была пойти на достижение заявленных политических целей, а оставшиеся деньги мошенник обещал направить «на реконструкцию усыпальницы прадеда».

«Это возмутительно! Прикрываться именем великого Ленина, чтобы дурить верных последователей его учения. Сначала я думал, что это просто забавный аниматор мавзолея. Но с каждым новым его видео я верил ему все больше и больше. У этого мерзавца поразительный талант внушать людям то, что он говорит правду. Мерзавец!» — заявил один из потерпевших китайцев Ясь Ин Куй.

Особая тройка сталинского районного суда Пекина заочно приговорила Соловья к расстрелу. МИД Китая уже подал запрос об экстрадиции Соловья из России для приведения приговора в действие и передал через российских дипломатов счет за пули.

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