 

Валерий Соловей под видом Ленина собрал с китайцев миллиард юаней для своего движения «Перемен»

16.03.2021, 20:11, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Лидер движения «Перемен» и член тайной могущественной организации Валерий Соловей был обвинен китайскими властями в мошенничестве в особо крупном размере. Политик пользовался своей схожестью с Владимиром Лениным и незаконно собирал пожертвования с доверчивых китайцев.

Поводом для возбуждения уголовного дела стали многотысячные жалобы китайских граждан в правоохранительные органы. Все потерпевшие в своих показаниях сообщали, что случайно наткнулись в интернете на видеоролики «человека, похожего на Ленина» и заинтересовались им. 

В своих выступлениях Соловей рассказывал китайцам, что является правнуком вождя мирового пролетариата и возглавляет новое прогрессивное коммунистическое движение, целью которого является построение коммунизма в России по китайскому образцу. Он обещал в кратчайшие сроки установить в России прокитайский режим и провести референдум об объединении с Китаем, но для этого просил своих зрителей оказать финансовую поддержку. Основная часть средств, по заверениям Соловья, должна была пойти на достижение заявленных политических целей, а оставшиеся деньги мошенник обещал направить «на реконструкцию усыпальницы прадеда».

«Это возмутительно! Прикрываться именем великого Ленина, чтобы дурить верных последователей его учения. Сначала я думал, что это просто забавный аниматор мавзолея. Но с каждым новым его видео я верил ему все больше и больше. У этого мерзавца поразительный талант внушать людям то, что он говорит правду. Мерзавец!» — заявил один из потерпевших китайцев Ясь Ин Куй.

Особая тройка сталинского районного суда Пекина заочно приговорила Соловья к расстрелу. МИД Китая уже подал запрос об экстрадиции Соловья из России для приведения приговора в действие и передал через российских дипломатов счет за пули.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

26.11 / Мнение: Выход из проекта

29.01 / ЭИСИ и РФФИ проведут три конкурса научных проектов

27.11 / Жорин указал на скорую свадьбу Петросяна и Брухуновой

08.01 / Нас обманули? Нет! – Личное мнение

23.01 / Мнение: Революционеры и дворцы, угроза свободе слова и миллионы просмотров Навального

27.02 / Вечное либидо – Личное мнение

13.12 / 17 декабря с 10:00 до 17:00 по московскому времени супермаркеты снизят цены на продукты

23.08 / «Простите, где уголовные дела?»

10.08 / ЧОП и спортсмены напали на лагерь экозащитников в Башкортостане

30.09 / Катастрофа, которая погубила древних майя

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска