Мнение: Политически сознательный вирус

В связи с празднованием годовщины присоединения Крыма там отменены карантинные ограничения. Политически сознательный вирус не будет заражать радующихся празднику крымчан и гостей полуострова. Любопытно, что буквально на днях к схваченным в гостинице "Измайлово" собравшимся на конференцию муниципальным депутатам было предъявлено обвинение в нарушении карантинных мер. В их случае вирус политическую сознательность проявлять не стал.

То, что вирус – просто предлог для террора, нет смысла обосновывать. Практически все ограничения, действующие весь последний год, к эпидимиологии имеют крайне отдаленное отношение. А исполнение ограничительных мероприятий носило выборочный и зачастую просто неадекватный характер. Объяснить, почему рестораны закрыты, но зато беспроблемно работает общественный транспорт и магазины, с точки зрения здравого смысла невозможно. Но вот с точки зрения обоснования террора – очень даже. Власть должна держать народ в состоянии постоянного изумления – так было во времена Салтыкова-Щедрина, так же остается и сейчас. Только принимает уже совершенно неприличный вид и масштаб.

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