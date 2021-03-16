 

Мнение: Новости сетевой свободы

16.03.2021, 19:58, Разное
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1, Роскомнадзор официально предупредили Твиттер, что если в течение месяца соц.сеть не удалит требуемые материалы запрещенные российским законодательством, то Твиттер будет заблокирован на территории РФ. Время пошло. Твиттер пока что на контакт с Роскомнадзором не идет. Как уже ранее отмечал, в деле блокировки крупных западных сервисов в РФ главное начать, затем все будет идти быстрее и проще, благо цензура на этих сервисах по большей части облегчает для властей необходимость сильно уж разъяснять, почему их будут блокировать, все и так на поверхности.

2. Государственная Дума приняла в 3-м чтении закон об обязательной предустановке отечественного софта на мобильные устройства. С 1 июля 2021 года за отсутствие отечественного софта на продаваемых телефонах и планшетах будут штрафовать. Полный список софта обещают представить в ближайшее время, среди соц.сетей упоминают ВКонтакте и Одноклассники. Поисковик наверное будет Яндекс, как и браузер.

3. Сеглдня попал под цензуру на Ютуб. У меня с канала (там вообще копеечный канал, менее 3 тыс. человек), удалили ролик с мемами про либералов и демшизу, залитый еще черт знает когда. Там и просмотров не было особо и никому он за эти годы не мешал. Но сегодня прилетело "ваш ролик удален за хейт-спич". Ха-ха. В общем, когда Ютуб заблокируют в РФ (уверен, что до этого тоже дойдет, хоть и не сразу – пока что альтернативы особой нет), особо плакать не буду. Но конечно не из-за удаленного ролика. –

Источник: Colonel Cassad



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