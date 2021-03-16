В Крыму начались масштабные учения ВДВ

В Крыму на полигоне Опук начались командно-штабные учения ВДВ, об этом информирует департамент информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

«Стартовало командно-штабное учение с гвардейскими десантно-штурмовым Кавказским казачьим полком из Ставрополя и артиллерийским полком из Анапы Новороссийского гвардейского десантно-штурмового горного соединения», – сообщили в ведомстве, передает РИА «Новости». Уточняется, что учения проходят под руководством командира соединения гвардии генерал-майора Андрея Суховецкого и продлятся до 19 марта.

Как информирует информационное агентство, всего в учении будет задействовано более 2000 военнослужащих и 500 единиц боевой и специальной техники, семь самолетов Ил-76мд военно-транспортной авиации, а также самолеты и вертолеты штурмовой и армейской авиации. Парашютно-десантные и артиллерийские подразделения совершат марш на аэродром, там они погрузят боевые машины в самолеты военно-транспортной авиации для последующего десантирования на полигон.

В десантировании примут участие 350 военных. Также в учениях задействуют четыре транспортно-боевых вертолета Ми-8АМТШ, танки Т-72Б3, БМД-2К-АУ, 120-иллиметровые самоходно-артиллерийские орудия 2С9 «Нона-С» и 122-миллиметровые гаубицы Д-30.

«Будет отработана высадка самоходного-артиллерийского дивизиона десантно-штурмового полка из больших десантных кораблей Черноморского флота на необорудованное морское побережье», – уточняется в сообщении. Также десантники отработают задачу по обороне морского побережья от морского десанта условного противника.

Ранее в Минобороны анонсировали масштабные учения на полигонах Опук (Крым) и Дубровичи (Рязанская область).