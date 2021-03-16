 

Уральского полицейского уволили за езду на угнанной машине

16.03.2021, 19:56, Новости дня
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Ездивший на угнанной Toyota Camry полицейский в Екатеринбурге, который должен был найти автомобиль, уволен из органов внутренних дел, сообщил руководитель пресс-службы ГУ МВД по региону Валерий Горелых.

Факт того, что полицейский катается на угнанном автомобиле, установили сотрудники подразделения собственной безопасности регионального ГУ МВД, отметил Горелых РИА «Новости».

«Транспортное средство, о котором идет речь, в ближайшее время будет передано собственникам. Должностное лицо, подозреваемое в противоправной деятельности, из органов внутренних дел уволено по отрицательным мотивам за проступок, порочащий честь офицера ОВД. Больше на государственную службу он никогда не сможет поступить», – добавил он.

По его словам, с целью профилактики таких правонарушений личному составу всего гарнизона доведут эту информацию в рамках боевой и служебной подготовки.

Ранее в Татарстане полицейских заподозрили в том, что они заставляли местного жителя производить наркотические вещества. По версии следствия, правоохранители намеревались привлечь его к ответственности по сфабрикованным делам.



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