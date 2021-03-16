Медведчук оспорил введенные против него Киевом санкции

Глава украинской партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктор Медведчук оспорил в Верховном суде Украины санкции, введенные против него указом президента Украины Владимира Зеленского, сообщили в пресс-службе Верховного суда страны.

«В Кассационный административный суд в составе Верховного суда поступил иск, которым обжалуется указ президента Украины от 19 февраля 2021 № 64/2021 «О решении Совета национальной безопасности и обороны «О применении персональных специальных экономических и других ограничительных мер (санкций)», согласно которому применены санкции к истцу – гражданину Украины Виктору Медведчуку», – сообщил суд в Facebook.

Напомним, в феврале Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины ввел санкции против лидера партии «Оппозиционная платформа – За жизнь» Виктора Медведчука и его жены Оксаны Марченко, а также против еще шести граждан и 19 юридических лиц. Кроме того, каналы «112 Украина», NewsOne и ZIK прекратили эфирное вещание после указа Зеленского о введении в действие решения Совета национальной безопасности и обороны о применении пятилетних санкций.