Медведчук обжаловал в Верховном Суде введенные против него санкции

Народный депутат от “Оппозиционной платформы – За жизнь” Виктор Медведчук обжаловал в Верховном Суде введенные против него Советом нацбезопасности и обороны Украины санкции. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба суда.

В Кассационный административный суд Верховного Суда 16 марта марта поступил иск от Медведчука, говорится в сообщении. Нардеп оспаривает указ президента Украины Владимира Зеленского от 19 февраля о решении СНБО о введении санкций против Медведчука.

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19 февраля 2021 года Совет нацбезопасности и обороны Украины решил ввести санкции против 19 юридических лиц и восьми физлиц: пяти граждан России (по данным СМИ, это менеджеры активов семьи Медведчука) и трех украинцев – самого Медведчука, его жены Оксаны Марченко и Натальи Лавренюк, которую СМИ называли гражданской женой Козака.

Ограничения решили применить к этим лицам на основании расследования СБУ по статье о финансировании терроризма. Санкции вводятся на три года и касаются всего имущества, контролируемого Медведчуком, сообщали в Совете нацбезопасности. В тот же день, 19 февраля. Президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО.

За несколько дней до этого, 2 февраля, президент Украины ввел в действие решение СНБО о применении санкций против Козака и принадлежащих ему телеканалов. Санкции предусматривают лишение лицензий “112 Украина”, ZIK и NewsOne, им предписано прекратить вещание, вся легальная деятельность медиакомпаний прекращается сроком на пять лет. Провайдеры сразу же начали блокировать телеканалы, а те сделали совместное заявление о “политической расправе” и пообещали бороться “за свое право вещать для украинцев”.

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