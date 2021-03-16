Харьковский “Электротяжмаш” должен получить 640 млн гривен

Харьковский завод “Электротяжмаш” в течение двух месяцев получит 340 млн грн от индексации контрактов с “Укргидроэнерго”, а также 300 млн грн благодаря расчетам со стороны заказчиков продукции и индексации контрактов, сообщает “РБК-Украина”.

“Проблема нехватки оборотных средств все еще стоит очень остро. Менеджмент ведет активную работу над привлечением финансирования. И результаты есть – в ближайшие два месяца ЭТМ должен получить около 340 млн грн от индексации контрактов 2018–2020 годов с “Укргидроэнерго”, – указывается в статье.

Сумма выплаты уже была согласована на уровне менеджмента компаний, ожидается финальное решение ЕБРР.

“Еще около 300 млн грн “Электротяжмаш” должен получить благодаря расчетам со стороны заказчиков и реструктуризации проблемных кредитов. К слову, один из них – перед “Укрэксимбанком” – уже выведен из дефолтного состояния и обслуживается. Продолжаются переговоры о выкупе украинским банком задолженности перед “Сбербанком” для дальнейшей реструктуризации”, – пишет автор материала.

Он добавил, что окончательный вывод “Электротяжмаша” из кризиса займет еще некоторое время, но у завода есть все возможности для нормального существования.

“Электротяжмаш” находится в управлении Фонда госимущества Украины и входит в перечень объектов большой приватизации.

Специализация предприятия – производство генераторов для АЭС, ТЭС, ГЭС, электродвигателей для транспорта и промышленности. Помимо украинских электростанций, генераторы производства “Электротяжмаша” используются на электростанциях в странах СНГ и ЕС.

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