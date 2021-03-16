 

Устенко: Война СНБО против олигархата – это то, что обещали многие, но так и не смогли сделать. Особенно, если надо было воевать против самих себя

16.03.2021, 19:54, Новости дня
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Священная война против олигархата: к вопросу о последних решениях СНБО (экономический аспект).

1. Война против олигархата – это часть войны, которую начали вести в Украине для того, чтобы страна смогла сделать реальный экономический рывок.

2. Война против олигархата – это не война бедных против богатых. Это война за права среднего класса.

3. Война против олигархата – это не война против отдельно взятого олигарха. Это война за равные условия для ведения бизнеса всеми.

4. Война против олигархата – это лишение возможности для олигархов выстраивать страну под себя и закреплять это законодательно через подконтрольные политические силы.

5. Война против олигархата – это не потому, что кто-то хочет, советует или рекомендует. Это потому, что без победы в этой войне мы постоянно будем проигрывать экономические битвы, а “узкий круг ограниченных толстосумов” будет продолжать “засвечиваться” в рейтингах миллиардеров. А подконтрольные этому кругу СМИ и политики будут “воспевать финансовый гений и прозорливость” своих спонсоров.

6. Война против олигархата – это демонополизация и развитие конкуренции.

7. Война против олигархата – это судебная реформа, без которой инвестор не приходил и не придет в экономику страны. Потому что судебная реформа – это и о защите прав собственности. Той собственности, которая получена честно, а не через “сомнительные каналы”.

8. Война против олигархата – это то, что обещали многие, но так и не смогли сделать. Особенно, если надо было воевать против самих себя.

Источник: Oleg Ustenko / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

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Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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