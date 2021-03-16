Российский вертолет нарушил авиапространство Украины. Видео

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16.03.2021, 19:54, Новости дня
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Российский вертолет 16 марта нарушил авиационное пространство Украины, проинформировал пресс-центр Госпогранслужбы. 

Инцидент зафиксировали пограничники в Сумской области. Вертолет залетел примерно на 50 метров на территорию Украины, а затем вернулся обратно, сказано в релизе. 

“Государственная пограничная служба Украины немедленно направила письмо на пограничное управление пограничной службы ФСБ России по Белгородскому и Воронежскому участках о нарушении режима государственной границы Украины российским вертолетом и с требованием сообщить о принадлежности летательного аппарата и обстоятельствах, которые привели к нарушению. Сейчас ожидается ответ от пограничников России”, – сообщили в ГПС. 

Журналист Андрей Цаплиенко обнародовал в Telegram видео пролета. 

По его данным, российский “Ми-8” залетел вглубь территории Украины в районе поселка Краснополье Сумской области. Вертолет летел на высоте 100 метров, пишет журналист. 

Авиасообщение между Украиной и Россией прекращено с 25 октября 2015 года. Пока РФ остается страной – агрессором, восстанавливать его нельзя, подчеркивал министр инфраструктуры Владислав Криклий в 2019 году. 


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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