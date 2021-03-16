Украинскую колядку “Щедрик” хотят внести в список культурного наследия ЮНЕСКО

Рождественскую колядку “Щедрик” в обработке украинского композитора Николая Леонтовича хотят внести в список нематериального культурного наследия человечества международной организации ЮНЕСКО. Об этом 15 марта заявили в Винницкой областной государственной администрации.

Внести колядку в список ЮНЕСКО планируют к столетию со дня премьеры “Щедрик” в США. Так, 5 октября 1922 года украинский хор дал премьерное выступление в концертном зале Нью-Йорка Carnegie Hall.

Там “Щедрик” услышал американский хоровой дирижер украинского происхождения Петр Вильговский. Он создал английскую версию колядки “Carol of the Bells”, которая стала известной во всем мире.

Внесение песни “Щедрик” в список ЮНЕСКО сейчас готовит директор Украинского центра культурных исследований Ирина Френкель. По плану, сначала “Щедрик” должны внести в местный перечень нематериального культурного наследия (НКС). К октябрю 2021 колядку планируют включить в Национальный перечень НКС Украины, а уже к сентябрю 2022 надеются, что “Щедрик” войдет в список ЮНЕСКО.

ВИДЕОВидео: Лариса Санцевич / YouTube

—