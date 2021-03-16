Британский астрофизик раскритиковал Илона Маска

С резкой критикой по адресу Илона Маска выступил британский ученый-астрофизик Мартин Рис. Свои аргументы он представил во время выступления на всемирном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах.

В частности, ученый назвал фантастическими планы Маска отправить миллион человек на Марс до 2050 года. По мнению эксперта, хорошо бы к тому времени провести хоть один успешный пилотируемый полет на соседнюю планету.

Да и как такое количество людей выживет в столь сложных условиях? НА Северном или Южном полюсе и то проще, но что-то мы не видим того миллиона человек, которые хотят поселиться в Антарктиде, хотя переехать туда действительно не ложно и относительно дешево. Даже расположенная между Северной Америкой и Европой Гренландия мало кого привлекает.