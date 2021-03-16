 

Британский астрофизик раскритиковал Илона Маска

16.03.2021, 19:50, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

С резкой критикой по адресу Илона Маска выступил британский ученый-астрофизик Мартин Рис. Свои аргументы он представил во время выступления на всемирном саммите в Объединенных Арабских Эмиратах.

В частности, ученый назвал фантастическими планы Маска отправить миллион человек на Марс до 2050 года. По мнению эксперта, хорошо бы к тому времени провести хоть один успешный пилотируемый полет на соседнюю планету.

Да и как такое количество людей выживет в столь сложных условиях? НА Северном или Южном полюсе и то проще, но что-то мы не видим того миллиона человек, которые хотят поселиться в Антарктиде, хотя переехать туда действительно не ложно и относительно дешево. Даже расположенная между Северной Америкой и Европой Гренландия мало кого привлекает.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

02.09 / В Татарстане застрелили известного бизнесмена

15.08 / На форуме «Пример для подражания» обсудили проблемы отцовства

12.03 / Зоозащитники осудили клип Украины для Евровидения из-за эксплуатации редкой птицы

29.11 / FAZ – 26 военных бундесвера обвиняются в правом экстремизме

09.02 / Экс-заместитель главы СБУ Нескоромный, обвинил бывших коллег в торговле данными и контрабанде. В СБУ заявления назвали манипуляцией

26.01 / Стало известно, сколько заработал Зеленский за второй год президентства

12.03 / В Виннице усилят карантинные ограничения до уровня “красной” зоны

16.08 / Дочь Назарбаева подтвердила сообщения о смерти сына

03.07 / Путин заявил о настоящем чуде, совершенном жителями «Городов трудовой доблести»

19.10 / Литвин: Книгу Кипиани попытались убить в тот же день, когда и Стуса, – 19 октября. Похоже на типичный кагэбэшный символизм

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска