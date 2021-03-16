Крупнейший пересадочный узел на базе метро: каким будет ТПУ “Селигерская”

Решением данного вопроса стала программа по созданию

транспортно-пересадочных узлов (ТПУ). Эти сооружения не только позитивно влияют

на транспортное обслуживание горожан, но и на жизнь в районе в

целом, выполняя функции современных общественных пространств.

Благодаря строительству ТПУ разгружаются

железнодорожные вокзалы, создаются новые рабочие места, а жители охотнее

отказываются от личного транспорта в пользу общественного. Именно таким удобным транспортным узлом станет ТПУ “Селигерская”, проект которого ранее согласовала Москомархитектура. В его состав войдут большой

надземный паркинг и многофункциональный комплекс с торговой зоной, кинотеатром,

кафе и ресторанами.

“Фасады многофункционального центра и

транспортно-пересадочного узла с паркингом будут выполнены в едином стиле. Характерными

элементами станут скругленные углы, ламели с градиентом, структурное

остекление. С помощью вертикальных и горизонтальных линий объемы визуально

будут разделены на крупные блоки. Это будет один из крупнейших в столице

пересадочных узлов на базе станции метро”, — рассказал главный архитектор

Москвы Сергей Кузнецов.

В ходе строительства ТПУ специалисты отремонтировали и

расширили участок Дмитровского шоссе, а также проложили боковой проезд и

участок Пяловской улицы. Планируется, что пользоваться ТПУ каждый день будут

около ста тысяч человек.

Стоит отметить, что в Бескудниковском районе столицы за последние годы обновлено

125 дворов, благоустроено

159 детских площадок, высажено

350 деревьев и 3800 кустарников, отремонтировано

555 подъездов жилых домов, открыты

две станции метро — “Селигерская”, “Верхние Лихоборы” и станция МЦК “Окружная”, а также три новых маршрута общественного транспорта. Помимо всего этого установлено

более 30 новых остановочных павильонов и построено

1800 дополнительных парковочных мест и 5,2 км дорог. Организовано

более 20 пешеходных переходов, благоустроены

территории шести школ и семи детских садов, открыто два новых детских сада. В данном районе подобраны

15 стартовых площадок для реализации программы реновации, построено семь домов, организована

работа десяти досуговых центров для жителей района, благоустроен

парк им. Святослава Федорова.