Названа дата начала реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей

Сегодня на московских дорогах одновременно находится в

среднем в полтора раза больше движущихся автомобилей, чем десять лет назад, а

ситуация с заторами все равно заметно улучшилась. К декабрю 2020 года средняя

скорость движения на основных магистралях столицы за этот период выросла на 20%.

Один из главных приоритетов развития транспортной

системы Москвы — это комплексная реконструкция и строительство клеверных

развязок на МКАД. Результаты этих работ неизменно оправдывают вложенные усилия

— владельцам автомобилей становится куда приятнее ездить как по кольцевой

автодороге, так и по прилегающим к ней улицам.

Реконструкция развязок синхронизирована с обновлением

вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Подмосковья. Это позволяет

существенно увеличить их пропускную способность и максимально надежно связать

транспортную инфраструктуру столицы и области. С 2011 года в городе реконструировали или

построили 18 развязок МКАД протяженностью дорог свыше 150 километров. В апреле начнется реконструкция еще одной важной

развязки — на пересечении МКАД с Липецкой улицей.

“Предстоит построить и реконструировать почти десять километров дорог, в том числе семь путепроводов и один тоннель суммарной

протяженностью более одного километра. Работы планируем выполнить в течение

трех лет”, — руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Специалисты построят боковые проезды с внутренней и

внешней стороны МКАД, а также левоповоротные съезды с внешней стороны МКАД на

Липецкую улицу в сторону центра, с внутренней стороны МКАД на трассу М4 «Дон» и

с трассы в обратную сторону. Помимо этого, построят правоповоротные съезды с

бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М4 “Дон” и с внутренней стороны

МКАД на Липецкую улицу при движении в сторону центра. Проект включает реконструкцию Липецкой улицы. На ней

сделают новые съезды и участки для разворота.

Стоит отметить, что в Бирюлево Восточном за последние годы обновлено

156 дворов, 179 детских площадок, благоустроен

Бирюлевский дендропарк, создана

пешеходная зона от ул. Загорьевская до Проектируемого проезда 6133. Также реализован

проект реконструкции территории ПК № 192-ЮАО “Фруктовый сад” в мкр. Загорье 6 “Г”, создана

новая зона отдыха “Яблоневый сад”. С 2016 по 2020 год установлены 305 опор наружного освещения, отремонтировано 476 подъездов МКД, благоустроены территории школы и семи детских садов, открыты также новая школа и три детских сада. Помимо этого в районе открыт

пожарно-спасательный центр, одобрен

проект планировки участка Бирюлевской линии метро. На

юге Москвы построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) “Царицыно”.