Названа дата начала реконструкции развязки МКАД с Липецкой улицей

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16.03.2021, 19:48, Разное
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Сегодня на московских дорогах одновременно находится в
среднем в полтора раза больше движущихся автомобилей, чем десять лет назад, а
ситуация с заторами все равно заметно улучшилась. К декабрю 2020 года средняя
скорость движения на основных магистралях столицы за этот период выросла на 20%.

Один из главных приоритетов развития транспортной
системы Москвы — это комплексная реконструкция и строительство клеверных
развязок на МКАД. Результаты этих работ неизменно оправдывают вложенные усилия
— владельцам автомобилей становится куда приятнее ездить как по кольцевой
автодороге, так и по прилегающим к ней улицам.

Реконструкция развязок синхронизирована с обновлением
вылетных магистралей внутри МКАД и на территории Подмосковья. Это позволяет
существенно увеличить их пропускную способность и максимально надежно связать
транспортную инфраструктуру столицы и области. С 2011 года в городе реконструировали или
построили 18 развязок МКАД протяженностью дорог свыше 150 километров. В апреле начнется реконструкция еще одной важной
развязки — на пересечении МКАД с Липецкой улицей.

“Предстоит построить и реконструировать почти десять километров дорог, в том числе семь путепроводов и один тоннель суммарной
протяженностью более одного километра. Работы планируем выполнить в течение
трех лет”, — руководитель Департамента строительства Москвы Рафик Загрутдинов.

Специалисты построят боковые проезды с внутренней и
внешней стороны МКАД, а также левоповоротные съезды с внешней стороны МКАД на
Липецкую улицу в сторону центра, с внутренней стороны МКАД на трассу М4 «Дон» и
с трассы в обратную сторону. Помимо этого, построят правоповоротные съезды с
бокового проезда внешней стороны МКАД на трассу М4 “Дон” и с внутренней стороны
МКАД на Липецкую улицу при движении в сторону центра. Проект включает реконструкцию Липецкой улицы. На ней
сделают новые съезды и участки для разворота.

Стоит отметить, что в Бирюлево Восточном за последние годы обновлено
156 дворов, 179 детских площадок, благоустроен
Бирюлевский дендропарк, создана
пешеходная зона от ул. Загорьевская до Проектируемого проезда 6133. Также реализован
проект реконструкции территории ПК № 192-ЮАО “Фруктовый сад” в мкр. Загорье 6 “Г”, создана
новая зона отдыха “Яблоневый сад”. С 2016 по 2020 год установлены 305 опор наружного освещения, отремонтировано 476 подъездов МКД, благоустроены территории школы и семи детских садов, открыты также новая школа и три детских сада. Помимо этого в районе открыт
пожарно-спасательный центр, одобрен
проект планировки участка Бирюлевской линии метро. На
юге Москвы построят транспортно-пересадочный узел (ТПУ) “Царицыно”.



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