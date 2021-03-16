 

Мнение: Странная пассивность населения (с)… и Шоколадница!

16.03.2021, 19:46, Разное
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А вот, кстати, по странному совпадению, и известная блогерша Морена М. тоже вдруг написала отзыв (и положительный!) на мою “Страну утраченной эмпатии”!

“В выходные добралась книжки одного из популярных блогеров ЖЖ – sapojnik (он же Алексей Рощин). Социолог, выпускник МГУ, он предложил довольно интересный взгляд на то, что нетолерантно можно назвать «психологией совков». То есть людей, не просто выросших в СССР, но и впитавших определенные нормы и правила поведения, которые до сих пор исподволь влияют на нашу жизнь.
Казалось бы, СССР давно нет, а странная пассивность населения по отношению к любым действиям начальства, безучастность к отстаиванию своих прав, и какая-то потрясающая холодность, с которой многие откликаются на чужое горе, осталась. Книжка так и называется «Страна утраченной эмпатии».

Блог у нее, конечно, не моему чета: поднялся настоящий хайп, буря в комментах, самих комментов – почти две сотни.

Напоминаю, что по уже установившейся традиции – завтра, то бишь в среду, я опять жду всех желающих приобрести книгу “Страна утраченной эмпатии” с автографом автора в кафе “Шоколадница” возле м.Китайгород, на углу улиц Маросейка и Лубянский проезд (напротив Политехнического музея). Время – с 18 до примерно 20 ч (обычно получается чуть позже). Велкам! Заодно посидим, попьем чайку, покалякаем за политику. В магазинах “Эмпатия” понемногу сходит на нет, на “Озоне” она снова кончилась – но у меня пока что, тьфу-тьфу-тьфу – запасы имеются!

Также, если вы в другом городе или даже в другой стране, вы можете заказать ее с автографом по адресу e-mail [email protected] или просто написав в личку. Для потерявшихся в кафе или на его подступах – мой телефон (985)741-0098. Жду! Практика показывает, что в “Шоколаднице” спонтанно собираются разношерстные и интересные кампании читателей моего блога.

Источник: Размышления вольного социолога



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