 

«Им нужна психиатрическая помощь»: в России построят реабилитационные ТикТок-хаусы

16.03.2021, 19:31, Разное
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До конца года Минздрав откроет в каждом субъекте РФ реабилитационные центры для тиктокеров. Медицинские учреждения будут называться ТикТок-хаусами.

Госпитализировать в центр будут по заключению психиатра, личному заявлению совершеннолетнего тиктокера, с согласия одного из родителей для несовершеннолетних.

«Как правило, в «ТикТоке» сидят одинокие люди, у которых нет друзей. Для них это иллюзия общения, там они чувствуют себя нужными. Взрослые и дети стремятся быть в тренде, поэтому повторяют популярные видео, совершенно не думая над последствиями. Их развитие переходит в стагнацию, у них нет личного мнения, кроме мнений любимых блогеров. Также люди становятся зависимыми от лайков и просмотров, из-за чего постоянно пребывают в депрессии. В таком состоянии тиктокеры способны на любые необдуманные действия, чтобы быть кем-то замеченным. Всё это приводит к различным расстройствам психики. Им нужна психиатрическая помощь», — пояснил главный психиатр Минздрава Зураб Кекелидзе.

Помимо лечения и профилактики психиатрических расстройств, в программу реабилитации войдут социализация личности, развитие коммуникативных навыков, получение базовых школьных знаний и горизонтальное восприятие мира. Весь реабилитационный курс больные будут проходить посредством съёмки коротких видео на заданные темы.

Первый такой комплекс уже ждёт пациентов в Якутии, ещё один достраивают в Крыму.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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