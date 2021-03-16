Узнай, если сможешь: Лиза Арзамасова и Илья Авербух отдыхают в Дубае

Знаменитые люди себе не принадлежат: из-за контрактов, обязательств, выступлений нечасто удается отправиться в далекое путешествие тогда, когда этого очень хочется. Даже медовый месяц не считается уважительной причиной. Так вот и продюсер собственных ледовых шоу, бывший фигурист Илья Авербух и звезда сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, попечитель фонда “Старость в радость” Лиза Арзамасова поженились еще в декабре, но уехать сразу в свадебное путешествие у них не получилось. Только на новогодних каникулах пара побывала в Сочи, – и то по работе Авербуха. Но вот наконец настало время, когда можно беззаботно понежиться на солнце и искупаться в море. Из Instagram Лизы стало известно, что они с Ильей проводят время в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отдых пары в Дубае проходит на традиционных для этого места контрастах: утром можно проводить время у воды, а ближе к вечеру отправиться в настоящую пустыню, чтобы устроить экстремальные гонки по пескам на джипах и сделать живописные фотографии на фоне бесконечных барханов. Поначалу Лиза выкладывала только свои снимки, но, по-видимому, устав от вопросов подписчиков о том, где же муж, актриса опубликовала и фото с Ильей. Правда, узнать его ну совершенно невозможно.

Вы спрашивали: где муж? Так вот же он! – написала Лиза.

Напомним, в начале июля прошлого года HELLO.RU первым сообщил о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. В декабре пара удивила – в хорошем смысле этого слова – общественность, сообщив о том, что они узаконили отношения. Влюбленные расписались в одном из столичных ЗАГСов в окружении только самых близких людей, опубликовав в Instagram видео с торжества.

Впервые в статусе пары Авербух и Арзамасова появились в программе “Вечерний Ургант”. Позднее Авербух дал интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff, где в том числе рассказал о личной жизни:

Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы. Нормально то, что они возникали. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные. У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение.

Отношения с Ильей – первые, которые Лиза подтвердила лично. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.