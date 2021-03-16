 

Узнай, если сможешь: Лиза Арзамасова и Илья Авербух отдыхают в Дубае

16.03.2021, 19:16, Разное
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Знаменитые люди себе не принадлежат: из-за контрактов, обязательств, выступлений нечасто удается отправиться в далекое путешествие тогда, когда этого очень хочется. Даже медовый месяц не считается уважительной причиной. Так вот и продюсер собственных ледовых шоу, бывший фигурист Илья Авербух и звезда сериала “Папины дочки”, фильмов “Поп” и “Любовь в большом городе”, попечитель фонда “Старость в радость” Лиза Арзамасова поженились еще в декабре, но уехать сразу в свадебное путешествие у них не получилось. Только на новогодних каникулах пара побывала в Сочи, – и то по работе Авербуха. Но вот наконец настало время, когда можно беззаботно понежиться на солнце и искупаться в море. Из Instagram Лизы стало известно, что они с Ильей проводят время в Объединенных Арабских Эмиратах.

Отдых пары в Дубае проходит на традиционных для этого места контрастах: утром можно проводить время у воды, а ближе к вечеру отправиться в настоящую пустыню, чтобы устроить экстремальные гонки по пескам на джипах и сделать живописные фотографии на фоне бесконечных барханов. Поначалу Лиза выкладывала только свои снимки, но, по-видимому, устав от вопросов подписчиков о том, где же муж, актриса опубликовала и фото с Ильей. Правда, узнать его ну совершенно невозможно.

Вы спрашивали: где муж? Так вот же он! – написала Лиза.

Напомним, в начале июля прошлого года HELLO.RU первым сообщил о романе Ильи Авербуха и Лизы Арзамасовой. В декабре пара удивила – в хорошем смысле этого слова – общественность, сообщив о том, что они узаконили отношения. Влюбленные расписались в одном из столичных ЗАГСов в окружении только самых близких людей, опубликовав в Instagram видео с торжества.

Впервые в статусе пары Авербух и Арзамасова появились в программе “Вечерний Ургант”. Позднее Авербух дал интервью журналисту Василию Конову для его YouTube-канала KonOff, где в том числе рассказал о личной жизни:

Какое-то время мы встречались, но достаточно быстро я решил снять эти вопросы. Нормально то, что они возникали. Всем хочется пообсуждать, всем хочется поговорить, но я не собираюсь прятаться или отнекиваться. Мы свободные. У нас очень нежные отношения. И я надеюсь на их продолжение.

Отношения с Ильей – первые, которые Лиза подтвердила лично. Илья Авербух, в свою очередь, с 1995 по 2007 год был женат на Ирине Лобачевой. В 2004 году у них родился сын Мартин.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.09 / Мнение: Египетский мальчик из слоновой кости

04.10 / Ученые из стран Бенилюкса рассказали о длительном влиянии COVID-19 на здоровье

19.02 / Впервые: Крымский мост пришлось закрыть

01.03 / Вячеслав Володин встретится с председателем ПАСЕ

01.09 / Звезда фильмов Marvel стала жертвой травли после смерти Чедвика Боузмана

18.08 / После смерти мужа Роза Сябитова на 10 лет забыла о сексе

23.07 / Мнение: Дегтярев – плохой знак. Прогноз для Хабаровска

12.12 / Авторы NI заявили о начале в России подготовки к охоте на подлодки НАТО

01.07 / Мнение: Вброс Третьяковой пройдет безнаказанно?

13.01 / С авианесущего крейсера «Адмирал Кузнецов» похищена защита от дурака

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска