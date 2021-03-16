 

Мнение: О героизации бандитов-конокрадов

16.03.2021, 19:08, Разное
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Историк Юрий Пашолок о попытках героизации банды конокрадов.

"Ага, вот эти ребята"

Благодаря одной плодовитой мадам тема 20-х годов стала внезапно популярна, но не совсем так, как оно надо. При открытии зулехами глаз история переворачивается с ног на голову. Да и не только она этим занимается. Например, вот примерчик:
"Шакур Рахимов – главарь крупной банды конокрадов, воров и грабителей, которая имела центр в Татарии, но работала по всей России. Расстрелян по приговору Верховного Суда РСФСР в 1926 году.
Банда Рахимова действовала на протяжении нескольких десятилетий – при царизме, во время гражданской войны и после оной. При царе практически весь костяк банды прошел тюрьмы и каторги за воровство, грабежи и конокрадство. Во время голода 1921-22 гг. "шакуровцы" расширили свое влияние на местных партийных и советских работников, а так же заимели своих людей в рядах милиции, прокуратуры и судебных органах Свияжского кантона (где тогда находился Кайбицкий район).
Кроме конокрадства банда обворовывала кооперативы и даже больницы. Не гнушались "шакуровцы" запугиванием, калечением и даже убийством крестьян."

Между тем…
"Несколько лет назад я получил письмо от главы сельсовета села Чутеево Кайбицкого района с просьбой реабилитировать Шакура Рахимова. В местной школе сделали уголок, посвящённый этому человеку, где рассказывали и о его семье-говорит Кафиль Амиров прокурор Республики Татарстан."
Вот те самые люди со светлыми лицами. Госпоже Яхиной как на подбор.

Они же на финале "карьеры"

Ну а чо такова, немного "литературно обработать", и будет Шакур открывать глаза, сейчас это модно.

https://yuripasholok.livejournal.com/13333987.html – цинк

Действительно, невинные жертвы Кровавой Гэбни, лучшие люди России, которую мы потеряли…Срочно нужно снять покаянное кино и проработать вопрос компенсаций.

Источник: Colonel Cassad



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