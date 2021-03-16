 

В ЛНР указали на виновников крушения Ил-76 в Донбассе

16.03.2021, 19:06, Новости дня
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Ответственность за падение Ил-76 в Донбассе в 2014 году и гибель 49 находившихся там человек лежит на украинском командовании, сообщил бывший официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

«Еще Валерий Болотов (в июне 2014 года занимал пост главы ЛНР – прим. ВЗГЛЯД) говорил, что воздушное пространство над Луганской народной республикой закрыто, и в случае, если оно будет нарушено, любой нарушитель будет сбит», – сказал Марочко РИА «Новости».

Он добавил, что из-за эскалации конфликта в Донбассе, вследствие которой ЛНР сталкивалась с воздушными атаками со стороны Украины, «атака на данный самолет не считалась бы преступлением, даже если бы в этом непосредственно участвовал сам [экс-глава ЛНР Игорь] Плотницкий». По мнению Марочко, самолет угрожал всем мирным жителям.

«Как стремительно развивались тогда события, мы все помним и знаем. Усиление [украинского воинского] контингента на территории Луганского аэропорта сулило большими потерями как среди ополчения, так и мирных граждан, поскольку они сюда летели не на прогулку, а убивать мирных жителей», – указал собеседник.

Экс-представитель ЛНР отметил, что украинское военное руководство знало, что силы ополчения завладели средствами, позволяющими сбивать такие цели.

«Целиком и полностью ответственность за гибель этих военных лежит на украинской власти и тех командирах, которые отдали приказ на вылет данного транспортного средства и выдвижении этих десантников на территорию ЛНР. Посылать этот борт было заведомо провальной идеей, которая и привела к большому количеству жертв среди укровоенных», – отметил Марочко.

Во вторник на Украине вынесли заочный приговор экс-главе ЛНР Игорю Плотницкому по делу о крушении Ил-76 в 2014 году в Донбассе. Его приговорили к пожизненному заключению.

В 2014 году Киев разрешил вылет транспортного самолета Ил-76 в блокированный ополченцами аэропорт Луганска. Самолет был сбит из ПЗРК при посадке в Луганске, погибло 40 десантников и девять членов экипажа.



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