Полицейских в Татарстане заподозрили в принуждении к производству наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы Альметьевского района Татарстана заставляли мужчину изготавливать наркотики, чтобы в дальнейшем привлечь его к ответственности по фальсифицированным делам, сообщило республиканское управление МВД.

«Предварительно установлено, что четыре сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД РФ по Альметьевскому району причастны к принуждению гражданина к изготовлению и потреблению наркотических средств с целью дальнейшей фальсификации в отношении него административных и уголовных дел», – передает РИА «Новости» сообщение правоохранителей.

Сейчас по данному факту проводится проверка, собранные материалы направлены в следственное управление СК по Республике Татарстан. Как отмечается в сообщении, в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из полиции по отрицательным основаниям, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В августе в Москве троих полицейских обвинили в вымогательстве. При патрулировании территории вблизи жилого дома на Арбатской площади они остановили автомобиль и досмотрели находящихся в нем мужчин. В ходе досмотра одного из мужчин полицейские подбросили в его рюкзак пакет с наркотиками. После этого они потребовали от потерпевших 300 тыс. рублей за освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и получили эти деньги из ближайшего банкомата.