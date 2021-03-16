 

Полицейских в Татарстане заподозрили в принуждении к производству наркотиков

16.03.2021, 19:06, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Сотрудники патрульно-постовой службы Альметьевского района Татарстана заставляли мужчину изготавливать наркотики, чтобы в дальнейшем привлечь его к ответственности по фальсифицированным делам, сообщило республиканское управление МВД.

«Предварительно установлено, что четыре сотрудника патрульно-постовой службы ОМВД РФ по Альметьевскому району причастны к принуждению гражданина к изготовлению и потреблению наркотических средств с целью дальнейшей фальсификации в отношении него административных и уголовных дел», – передает РИА «Новости» сообщение правоохранителей.

Сейчас по данному факту проводится проверка, собранные материалы направлены в следственное управление СК по Республике Татарстан. Как отмечается в сообщении, в случае подтверждения вины сотрудников они будут уволены из полиции по отрицательным основаниям, а их непосредственные руководители привлечены к строгой дисциплинарной ответственности.

В августе в Москве троих полицейских обвинили в вымогательстве. При патрулировании территории вблизи жилого дома на Арбатской площади они остановили автомобиль и досмотрели находящихся в нем мужчин. В ходе досмотра одного из мужчин полицейские подбросили в его рюкзак пакет с наркотиками. После этого они потребовали от потерпевших 300 тыс. рублей за освобождение от уголовной ответственности за незаконное хранение наркотиков и получили эти деньги из ближайшего банкомата.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.07 / В Одессе инспектора ювенальной превенции подозревают в изнасиловании несовершеннолетней

24.06 / Компания Honor представила ноутбук MagicBook 14 для Европы

26.06 / Мать призывника рассказала, что получила из военной части “изрезанное” тело сына с вырванной гортанью

06.11 / Сторонники бывшего схимонаха Сергия попытались захватить еще один храм

26.08 / Земан госпитализирован и готовится к операции

15.10 / Глава парламента Кипра ушел в отставку после скандала с «золотыми паспортами»

19.11 / Украина получит бесплатную вакцину против COVID-19, назначен новый глава Гостаможенной службы. Главное за день

25.02 / “Тендер уже пишут”. Сурков в 2014 году обсуждал с Медведчуком импорт электроэнергии из России – СМИ

03.12 / В Китае пояснили план создания международного механизма «кодов здоровья»

29.10 / BFM TV – «обстановка царит угрюмая» — Франция напряглась в ожидании возвращения карантина

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска