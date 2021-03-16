 

Ройзмана задержали в аэропорту Екатеринбурга

16.03.2021, 19:04, Новости дня
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16 марта экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Об этом он сообщил “Новой газете”. 

По словам Ройзмана, его “как задержали, так и отпустили”.

Политик уточнил, что на него составили административные протоколы из-за акций протеста 23-го и 31 января. Материалы оформили по ч. 5 ст. 20.5 (Нарушение требований режима чрезвычайного положения) Кодекса РФ об административных правонарушениях.

Не из тучи гром!
Смеюсь pic.twitter.com/RwLrm0Be84

— Евгений Ройзман (@roizmangbn) March 16, 2021

“Новая газета” обращает внимание, что чрезвычайное положение в РФ не вводили, а в самой статье нет частей. 

Кроме того, к протоколу приложили заявление от “Алексеева Георгия Владимировича”, который просит рассмотреть его жалобу в связи с “призывами” Ройзмана и “агитации об участии в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался 20.02.2021 в интервью”. Журналисты предполагают, что речь идет о комментарии о протестах, который Ройзман дал изданию Znak.com. 

Ройзман сказал изданию, что “с рапортом несогласен” и будет давать показания в суде. “У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции”, – подчеркнул политик. 

Ройзмана, а также других оппозиционных политиков – Илью Яшина, Юлию Галямину, Владимира Кара-Мурзу и других – задерживали 13 марта во время форума независимых муниципальных депутатов, который проходил в Москве. 

23-го и 31 января, а также 2 февраля в российских городах прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого после возвращения из Германии в РФ взяли под стражу. По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.

Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.

Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).

Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.

20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.

В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.

Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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