Ройзмана задержали в аэропорту Екатеринбурга
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16 марта экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана задержали в аэропорту Кольцово (Екатеринбург). Об этом он сообщил “Новой газете”.
По словам Ройзмана, его “как задержали, так и отпустили”.
Политик уточнил, что на него составили административные протоколы из-за акций протеста 23-го и 31 января. Материалы оформили по ч. 5 ст. 20.5 (Нарушение требований режима чрезвычайного положения) Кодекса РФ об административных правонарушениях.
Не из тучи гром!
Смеюсь pic.twitter.com/RwLrm0Be84
— Евгений Ройзман (@roizmangbn) March 16, 2021
“Новая газета” обращает внимание, что чрезвычайное положение в РФ не вводили, а в самой статье нет частей.
Кроме того, к протоколу приложили заявление от “Алексеева Георгия Владимировича”, который просит рассмотреть его жалобу в связи с “призывами” Ройзмана и “агитации об участии в незаконных массовых мероприятиях, о которых он высказался 20.02.2021 в интервью”. Журналисты предполагают, что речь идет о комментарии о протестах, который Ройзман дал изданию Znak.com.
Ройзман сказал изданию, что “с рапортом несогласен” и будет давать показания в суде. “У меня позиция неизменна, отпираться ни от чего не собираюсь. Да, я выходил, да, выходил по принципиальным соображениям как участник акции”, – подчеркнул политик.
Ройзмана, а также других оппозиционных политиков – Илью Яшина, Юлию Галямину, Владимира Кара-Мурзу и других – задерживали 13 марта во время форума независимых муниципальных депутатов, который проходил в Москве.
23-го и 31 января, а также 2 февраля в российских городах прошли акции протеста в поддержку оппозиционера Алексея Навального, которого после возвращения из Германии в РФ взяли под стражу. По данным правозащитников, в общей сложности за три акции протеста в поддержку Навального были задержаны более 11 тыс. человек.
Навальный вернулся в Россию из Германии 17 января, где лечился после отравления боевым веществом класса “Новичок”. Политик был в коме 18 дней. Оппозиционер считает покушение на себя террористическим актом, организованным ФСБ по приказу президента РФ Владимира Путина.
Сразу после возвращения его задержали в аэропорту Шереметьево по делу “Ив Роше” и арестовали на 30 суток (в рамках дела он получил условный срок и должен был отмечаться у следователей, но не делал этого из-за лечения в Германии).
Симоновский суд Москвы 2 февраля на выездном заседании в Мосгорсуде заменил Навальному условный срок на реальный по делу “Ив Роше”. С учетом времени, проведенного под домашним арестом, политик пробудет в колонии общего режима два года и 6,5 месяца.
20 февраля Бабушкинский суд Москвы отказался выполнять решение ЕСПЧ и освободить Навального и признал законным решение о замене политику условного срока на реальный.
В конце февраля Навального этапировали в исправительную колонию №2 в городе Покров Владимирской области.
Позже стало известно, что Навальный проходил карантин в СИЗО-3 в Кольчугино перед отправкой в ИК-2 в Покрове. Оппозиционер находился в карантинной камере еще с двумя заключенными.
Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка
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