 

В Киеве запустили первые посты мониторинга качества воздуха

16.03.2021, 19:04, Новости дня
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В Киеве заработали первые два поста мониторинга качества воздуха. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской госадминистрации.

Посты находятся в Дарницком и Днепровском районах города – на улице Архитектора Вербицкого, 26 и на Харьковском шоссе, 7/1. 

Система измеряет более 10 показателей: диоксид серы (продукт горения), диоксид азота, оксид азота, оксид углерода (угарный газ), озон, сероводород, аммиак (удушающий запах, неорганическое соединение), а также пыль. Обустроены также и газоанализаторы, измеряющие формальдегид, метил меркаптан и пробоотборники для тяжелых металлов.

Все данные можно увидеть в режиме онлайн по ссылке. Согласно данным на момент публикации, качество воздуха на обоих постах мониторинга было в рамках нормы – индекс загрязнения составлял 19 в Днепровском районе и 41 в Дарницком (при норме в 50).

Как отметил мэр города Виталий Кличко, до конца года в Киеве планируют обустроить еще три поста мониторинга воздуха – в Печерском, Оболонском и Соломенском районах. 

Киев регулярно попадают в топы городов мира с наихудшим качеством воздуха. К примеру, 20 января украинская столица была на 13 месте с индексом загрязнения 163 при норме в 50. Сейчас, по данным портала IQAir, Киев на 28 месте с индексом загрязнения 92.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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