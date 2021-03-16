Небоженко: Почему бы не организовать резиденцию Далай-ламы в Киеве в ответ на визит китайских бизнесменов в оккупированный Крым?

Китайский укол.

Российская пресса в восторге, Госдума РФ глубоко удовлетворена. Дело в том, что китайские бизнесмены, вероятно, с разрешения китайской власти, посетили оккупированный Крым “с целью оценки туристических перспектив и потенциала сотрудничества”. Китайские бизнесмены выбрали время поездки “удачно” – в Украине с болью вспоминают седьмую годовщину захвата и аннексии Крыма.

В ответ – почему бы украинскими бизнесменами с подачи украинской власти не посетить Тайвань с целью оценки туристических перспектив и сотрудничества между двумя странам? Или организовать европейскую резиденцию Далай-ламы в Киеве. На большее Украина неспособна, но для “великого” Китая этого будет достаточно.

Источник: Виктор Небоженко / Facebook

Опубликовано с личного разрешения автора

Блог отражает исключительно точку зрения автора. Редакция не несет ответственности за содержание и достоверность материалов в этом разделе.

—