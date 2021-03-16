 

“Похожа на Лопес”. Подписчики сравнили беременную Джанабаеву с американской певицей

16.03.2021, 19:04, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Бывшая участница группы “ВИА Гра”, 41-летняя певица Альбина Джанабаева 16 марта в Instagram обнародовала видеофрагмент новой сольной песни. 

На видео артистка, которая 15 марта сообщила о беременности, запечатлена в свободной рубашке терракотового цвета. Волосы певица собрала в гульку на макушке, оставив на висках слегка завитые локоны.

По словам артистки, премьера композиции запланирована на 17 марта. 

“Похожа на [американскую певицу] Дженнифер Лопес”, – прокомментировали ролик фолловеры.

“Стиль Лопес напомнил”, – написали в комментариях подписчики.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Джанабаева выступала в составе “ВИА Гры” она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас певица строит сольную карьеру. 

Вместе с российским певцом Валерием Меладзе артистка воспитывает двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014). 15 марта стало известно, что супруги ждут появления на свет третьего ребенка.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

15.08 / На Камчатке появится курорт «Парк Три вулкана»

09.07 / Литва запретила вещание RT

24.02 / США и Канада решили координировать противодействие Китаю

26.12 / Число инфицированных COVID-19 превысило в мире отметку в 80 млн

22.10 / Космические силы США заявили о создании первого полевого командования

09.03 / Химикус простил экс-нардепа Пашинского. Отозвал иск и получил компенсацию

07.08 / Лукашенко о заражении коронавирусом: Мы склоняемся к тому, что мне его подкинули

10.08 / Явка на выборах президента Беларуси составила на 18.00 более 79% – ЦИК

22.11 / В работе сайта ЦИК Грузии произошел сбой

17.07 / Полицейские в США застрелили пытавшегося покончить с собой мужчину

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска