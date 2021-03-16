“Похожа на Лопес”. Подписчики сравнили беременную Джанабаеву с американской певицей
Подписаться на Telegram-канал
Подписаться в Google News
Бывшая участница группы “ВИА Гра”, 41-летняя певица Альбина Джанабаева 16 марта в Instagram обнародовала видеофрагмент новой сольной песни.
На видео артистка, которая 15 марта сообщила о беременности, запечатлена в свободной рубашке терракотового цвета. Волосы певица собрала в гульку на макушке, оставив на висках слегка завитые локоны.
По словам артистки, премьера композиции запланирована на 17 марта.
“Похожа на [американскую певицу] Дженнифер Лопес”, – прокомментировали ролик фолловеры.
“Стиль Лопес напомнил”, – написали в комментариях подписчики.
Посмотреть эту публикацию в Instagram
Джанабаева выступала в составе “ВИА Гры” она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас певица строит сольную карьеру.
Вместе с российским певцом Валерием Меладзе артистка воспитывает двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014). 15 марта стало известно, что супруги ждут появления на свет третьего ребенка.
—
Смотреть комментарии → Комментариев нет