“Похожа на Лопес”. Подписчики сравнили беременную Джанабаеву с американской певицей

Бывшая участница группы “ВИА Гра”, 41-летняя певица Альбина Джанабаева 16 марта в Instagram обнародовала видеофрагмент новой сольной песни.

На видео артистка, которая 15 марта сообщила о беременности, запечатлена в свободной рубашке терракотового цвета. Волосы певица собрала в гульку на макушке, оставив на висках слегка завитые локоны.

По словам артистки, премьера композиции запланирована на 17 марта.

“Похожа на [американскую певицу] Дженнифер Лопес”, – прокомментировали ролик фолловеры.

“Стиль Лопес напомнил”, – написали в комментариях подписчики.

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Публикация от Альбина Джанабаева (@albinadzhanabaeva)

Джанабаева выступала в составе “ВИА Гры” она пела с 2004-го по 2013 год. Сейчас певица строит сольную карьеру.

Вместе с российским певцом Валерием Меладзе артистка воспитывает двух сыновей: Константина (2004) и Луку (2014). 15 марта стало известно, что супруги ждут появления на свет третьего ребенка.

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