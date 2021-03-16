 

В Днепре началось строительство нового аэродрома – Криклий

16.03.2021, 19:04, Новости дня
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Началось строительство первой очереди нового аэродрома международного аэропорта в Днепре. Об этом 16 марта сообщил министр инфраструктуры Украины Владислав Криклий в своем Telegram-канале. 

“Уже к концу следующего года пассажиры смогут пользоваться новым терминалом, а самолеты – новым перроном”, – заявил Криклий.

По словам министра, первая очередь строительства включает строительство перрона и рулежных дорожек, что позволит соединить новый терминал с существующей взлетной полосой на время строительства новой.

Криклий рассказал, что в госбюджете Украины предусмотрено 1,4 млрд грн, которые необходимы для работ в этом году. Строительство продлится около трех лет.

“На очереди – Одесса, Ровно, Херсон, Винница и проектирование нового аэропорта в Закарпатье”, – добавил он.

Аэропорт Днепр был открыт в 1943 году и нуждается в модернизации. Терминал находится в частной собственности компании “Днеправиа”, взлетно-посадочная полоса принадлежит государству. В марте 2018 года городской голова Днепра Борис Филатов заявлял, что новый аэропорт в Днепре построят при поддержке бизнесмена Александра Ярославского. 

Ярославский заявлял, что готов инвестировать в строительство аэровокзального комплекса, если государство профинансирует реконструкцию аэродрома. “Как только первая гривна от государства придет, сразу воткнется первая лопата”, – обещал он. Бизнесмен прогнозировал, что строительство займет около 2,5 лет и обойдется в $70 млн.

15 сентября 2020 года в Мининфраструктуры сообщали, что в Днепре начинают подготовительные работы по строительству нового аэродромного комплекса в международном аэропорту “Днепропетровск”. 

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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