 

Классическая музыка помогает справиться с социальной изоляцией

16.03.2021, 19:00, Новости дня
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Социальная изоляция, которая перестала быть редкостью в последний год пандемии, часто вызывает у людей излишнюю ничем не мотивированню тревогу, нервозность и т.д. Однако прослушивание классической музыки помогает эффективно и быстро снимать все эти неприятные симптомы периода карантина.

Исследование данного вопроса провела международная группа специалистов, собранная из представителей России, Бразилии и Китая. Ученые провели ряд экспериментов на аквариумных рыбках и точно установили, что даже эти достаточно примитивные по сравнению с человеком существа начинают чувствовать себя лучше после включения классической музыки.

Здесь главное не переборщить со звуком и правильно подобрать мелодию, говорят ученые. Ведь даже у классиков есть произведения, вызывающие отнюдь не самые позитивные чувства.



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