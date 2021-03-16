 

Обнаружена экзопланета с двухслойной атмосферой

16.03.2021, 19:00, Новости дня
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На страницах издания The Astronomical Journal опубликована информация об обнаружении в далеком космосе экзопланеты с двумя слоями атмосферы. Один из участников исследования, закончившегося крупным астрономическим открытием, Пол Риммер сообщает, что на планете GJ 1132 b атмосфера состоит из двух слоев.

Данное космическое тело удалено от солнечной системы на 40 световых лет. По меркам Вселенной, это почти рядом. Однако ученые не знали, какою сюрприз их ожидает, когда внимательнее присмотрелись к данному космическому телу при помощи телескопа «Хаббл».

В воздухе далекой планеты содержится метан, водород и циановодород. Один слой атмосферы является выбросами газа из недр, другой же формируется на поверхности.



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