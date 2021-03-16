Генсек НАТО обеспокоен укреплением сотрудничества России с Китаем

Генеральный секретарь

НАТО 16 марта призвал менять стратегическую концепцию альянса в связи с

укреплением российско-китайских отношений. Он назвал серьезным вызовом для НАТО

совместные учения военнослужащих РФ и Китая.

“Поэтому

так важно, чтобы НАТО продолжало адаптироваться и реагировать на более сложную обстановку

в области безопасности. Это связано и с подъемом Китая, и с более напористым

поведением России”, — заявил генсек.

Независимый политический

аналитик Алексей Филиппов обратил внимание на тот факт, что у Йенса

Столтенберга очень короткая память, поскольку союз России и Китая не появился

недавно, он продолжается после многолетнего перерыва.

“Еще даже в довоенные годы наши советники строили вооруженные силы в

Китае и затем мы, конечно, многим способствовали становлению КНР. Поэтому наше

единство вполне естественно. Другое дело, что у нас сейчас есть новые

инструменты, самые современные. У России “Калибры” и “ЧВК Вагнера”, у Китая ремейки

наших авианосцев и Huawei. Вместе это, наверное, представляется Столтенбергу

чем-то непобедимым. Хорошо бы, чтобы в этом он не ошибся», — оценил заявление

генсека НАТО Филиппов.