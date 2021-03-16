France 24 – Пекин накрыла сильнейшая песчаная буря

Жители Пекина стараются не выходить на улицу и закрывать лицо любыми средствами. Столицу Китая накрыла сильнейшая песчаная буря из пустыни Гоби. Власти стараются бороться с этим природным явлением, но пока принятых мер недостаточно.

Воздух Пекина в оранжевой дымке. И это не повседневный пекинский смог, это песчаная буря, худшая из тех, что накрывали город за последние десять лет. Жители закрывают лица, чтобы защитить себя, как могут. Уровень загрязнения воздуха достиг опасно высоких значений.

ПРОХОЖАЯ: Я чувствую, что каждый вдох воздуха принесёт мне проблемы с лёгкими.

ДРУГАЯ ПРОХОЖАЯ: Это похоже на конец света. В такую погоду я очень не хочу выходить на улицу.

Эта буря пришла из пустыни Гоби в Монголию, где несколько человек от неё погибли, а десятки до сих пор числятся пропавшими без вести.

В пекинских школах отменены все спортивные занятия на улице. Людям с заболеваниями дыхательной системы сказали не выходить из помещений. Видимость сократилась до всего 500 метров. И отменены сотни рейсов в двух аэропортах города. Закрыты некоторые шоссе.

Пекин часто сталкивается с песчаными бурями, поскольку он очень близко расположен к пустыне Гоби. Ситуация стала хуже из-за вырубки лесов и эрозии почвы.

Власти высадили большую зелёную стену деревьев, чтобы не дать песку проникать в столицу. Но этого оказалось недостаточно, чтобы предотвратить эту бурю.

Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года.