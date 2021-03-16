 

France 24 – Италия возвращается к карантину и обедам на вынос

16.03.2021, 18:20, Новости дня
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В Италии снова наблюдается рост числа заболевших COVID-19. Поэтому власти страны решили поместить три четверти регионов страны в красную зону и ввести там более жёсткие меры карантина, передаёт France 24.

Последний ланч в ресторане для миллионов итальянцев. В знаменитом римском районе Трастевере многие жители решили извлечь максимум из последних моментов свободы, пока в понедельник не начался новый карантин.

ПОСЕТИТЕЛЬ РЕСТОРАНА: Этот день похож на последний день комфорта, но надеемся, что дальше будет лучше.

ПРОХОЖАЯ: Думаю, это необходимо. Мы должны продолжать всё сколько нужно, пока не сделаем все прививку.

Три четверти страны, включая Рим, войдут в красную зону — категорию максимальной угрозы — до 6 апреля. Это напрямую отразится на 48 миллионах итальянцев. Все школы и университеты будут закрыты, а бары и рестораны смогут работать только с заказами навынос. Будут ограничения на передвижения, за исключением работы, покупок еды и важнейших продуктов, а также медицинских экстренных случаев.

Страна столкнулась с новой вспышкой коронавируса. На прошлой неделе 150 тысяч человек получили положительный тест на COVID-19. Больше половины больниц страны работают почти или на пределе возможностей. Тем временем правительство говорит, что хочет к октябрю вакцинировать около 80 процентов населения. Но на данный момент два необходимых укола вакцины получили около 3 процентов взрослого населения.

Дата выхода в эфир 15 марта 2021 года.

 



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