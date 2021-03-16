 

СБУ провела обыски по делу о ратификации Харьковских соглашений 2010 года

16.03.2021, 18:16, Новости дня
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Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота РФ в Крыму, подписанных в 2010 году.

Обыски проводились в органах власти Украины, которые привлекались к подготовке соглашений, цитирует сообщение украинского ведомства ТАСС.

Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.



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