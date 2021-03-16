СБУ провела обыски по делу о ратификации Харьковских соглашений 2010 года

Служба безопасности Украины провела обыски в рамках расследования подготовки и ратификации соглашений о размещении Черноморского флота РФ в Крыму, подписанных в 2010 году.

Обыски проводились в органах власти Украины, которые привлекались к подготовке соглашений, цитирует сообщение украинского ведомства ТАСС.

Напомним, на Украине возбудили уголовное дело о госизмене в связи с подписанием и ратификацией Украиной в 2010 году соглашения о пребывании Черноморского флота РФ в Крыму. Украинские силовики намерены изучить соблюдение регламента и процедур в ходе голосования депутатами Рады за ратификацию соглашения.