 

В Крыму обсудили наблюдение за выборами

16.03.2021, 18:16, Новости дня
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Вопросы наблюдения за выборами обсудили на круглом столе «Молодежная электоральная концепция. Версия 2021» в Крыму.

В повестке обсуждения такие темы как: развития электоральной культуры в молодежной среде, вопросов ценностно-ориентированного правового просвещения, вопросы участия молодежи в избирательном процессе и наблюдении за выборами и т.д. Завершится круглый стол 18 марта, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

В ходе мероприятия будет презентован Проект молодежной электоральной концепции, который подготовлен с целью актуализации и дальнейшего развития положений, отраженных в Постановлении ЦИК РФ от 12 марта 2014 года. Авторами сформулирован ряд предложений по развитию правосознания молодежи и повышению электоральной культуры молодых и будущих избирателей. «Обсуждаемая сегодня молодежная электоральная концепция, несомненно, представляет собой тот документ, который призван обеспечить единство и целостность общегосударственной молодежной политики», – сообщил исполнительный директор Российского фонда свободных выборов Максим Лесков на площадке первого дня мероприятия.

Секретарь ЦИК Майя Гришина подчеркнула, что российская избирательная система сталкивается с серьезным давлением извне, «обостряется ситуация, обостряется борьба за умы». «В этой ситуации важно пытаться донести нужные мысли и посылы, которые будут восприняты до молодежи на понятном ей языке», – заместила она.

«Мы живем в эпоху информационной войны за наше будущее, за наш суверенитет», – сказала член Общественной платы, исполнительный директор Ассоциации «Независимый общественный мониторинг» Алена Булгакова. Она призвала молодых наблюдателей как можно активнее разговаривать с людьми, рассказывать о своей работе в социальных сетях, чтобы «информационный вакуум не заполнялся фейками».



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