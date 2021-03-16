Криклий назвал новые сроки подписания Украиной и ЕС Соглашения о совместном авиапространстве

Соглашение о совместном авиационном пространстве с ЕС Украина может подписать во второй половине июня. Об этом в беседе с нардепом от “Слуги народа” рассказал министр инфраструктуры Владислав Криклий. Запись программы Мокана опубликовали на его YouTube-канале 16 марта.

“Есть уже полностью политическое решение, все принято. Движемся вперед, но должны все члены ЕС подписаться. Мне Еврокомиссия на прошлой неделе сообщила, что они уже во второй половине апреля отправляют это в Совет Европы на прохождение всех бюрократических этапов, а вторая половина июня – мы уже ожидаем подписания. Это впервые, когда они сами озвучили конкретные дедлайны по подписанию и по шагам. Ранее они абстрактно мне говорили […]. Придется просто подождать. Ручку уже подготовили к подписанию”, – сказал Криклий.

Он пояснил, что это соглашение предоставляет украинским авиаперевозчикам возможность летать в любой аэропорт стран–членов ЕС, получая только согласие от аэропорта.

“Потому что ранее договоры между странами предусматривали двусторонние договоренности и это постоянно тяжелая бюрократия. Например, наш перевозчик захотел новый рейс, в Болонью например. И пока не согласуют, пока авиационный орган со стороны Италии тоже предложит [рейс в Украину] своим авиаперевозчикам и кого-то даст нам тоже, кто будет делать встречные рейсы, все находилось в повешенном состоянии. А тут – бюрократии нет, каждая со сторон – без барьеров”, – рассказал Криклий.

Украина завершила переговоры о совместном авиационном пространстве с ЕС в 2013 году, однако подписание соглашения было заблокировано из-за конфликта между Великобританией и Испанией о статусе аэропорта Гибралтара (Гибралтар – заморская территория Великобритании, суверенитет над которой оспаривается Испанией). После выхода Британии из ЕС проблема перестала быть актуальной.

Ожидалось, что соглашение подпишут на саммите Украина – ЕС, который прошел в октябре 2020 года в Брюсселе, но этого не произошло.

Президент Украины Владимир Зеленский прогнозировал подписание соглашения в начале 2021 года.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ожидал, что это произойдет во время визита в Украину президента Европейского совета Шарля Мишеля 2–3 марта.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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