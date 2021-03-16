Украинцы больше всего доверяют ВСУ, волонтерским организациям, церкви и ГСЧС – опрос

Украинцы больше всего доверяют Вооруженным силам Украины (70%), волонтерским организациям (65,1%), церкви (63,9%) и Государственной службе по чрезвычайным ситуациям (63%). Об этом свидетельствуют опубликованные 16 марта результаты опроса, проведенного Центром Разумкова.

Среди других институтов, которым доверяют граждане Украины, также Государственная пограничная служба (60,2%) и Национальная гвардия (56,3%).

Помимо этого, украинцы выражают доверие главам своих городов (поселков или сел), в которых проживают (55,8%), добровольческим батальонам (54,6%), общественным организациям (53,2%) и своим горсоветам (советам поселка или села) – 51,4%.

Опрос проводился с 5 по 9 марта методом интервью “лицом к лицу” по месту жительства респондентов. Было опрошено 2018 человек в возрасте от 18 лет и старше во всех регионах Украины, за исключением и оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей и Крыма, по выборке, представляющей взрослое население по основным социально-демографическим показателям. Теоретическая погрешность выборки (без учета дизайн-эффекта) не превышает 2,3% с вероятностью 0,95.

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