81-летняя Тина Тернер сделала заявление о завершении карьеры

81-летняя американская певица Тина Тернер снялась в документальном биографичном фильме Tina, премьера которого состоится 28 марта на британском телеканале Sky.

“Это портрет женщины, которая преодолела крайние невзгоды, чтобы построить карьеру, создать себя как личность и свое наследие на собственных условиях”, – говорится в анонсе картины.

Британский таблоид The Sun, анонсируя выход фильма о жизни артистки, сообщил, что во время съемок певица в том числе сделала заявление о завершении карьеры. Артистка объяснила свое решение желанием провести остаток жизни вдали от публики и камер.

ВИДЕОВидео: Sky TV / YouTube

Тернер – обладательница восьми премий “Грэмми”. За артистизм, темперамент и сценическую экспрессивность ее называют “королевой рок-н-ролла”. Тернер в 2013 году перенесла инсульт, а спустя три года у нее диагностировали рак кишечника. Со временем у певицы развилась почечная недостаточность, после чего ей пересадили почку.

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