 

В Нацслужбе здоровья Украины рассказали, в каких областях в феврале выросло число госпитализаций больных COVID-19

16.03.2021, 18:14, Новости дня
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В феврале по сравнению с январем в четырех регионах Украины уровень заболеваемости и госпитализаций больных с COVID-19 существенно возрос. Об этом 16 марта сообщила пресс-служба Национальной службы здоровья Украины.

По данным ведомства, в феврале по всей Украине госпитализировали 41 875 пациентов с коронавирусом. Это на 190 человек больше по сравнению с январем. Еще почти 5 тыс. заболевших продолжили начатое в январе лечение, отметили НСЗУ.

“В отдельных регионах Украины в феврале 2021 по сравнению с январем, существенно выросли показатели заболеваемости и госпитализации из-за COVID-19. Количество госпитализированных пациентов с COVID-19 в Ивано-Франковской выросла с 2469 в январе до 5453 человек, на Закарпатье с 1745 в январе до 3309 человек. Также существенно выросли показатели по госпитализации в Винницкой и на Буковине – до 2 тыс. человек. В Киеве в феврале на больничную койку попало более 3 тыс. человек”, – говорится в сообщении.

3 марта премьер-министр Денис Шмыгаль заявил, что в Украине началась третья волна эпидемии коронавируса, и что власти не исключают введения нового локдауна. 

11 марта в Украине обновили карантинное зонирование, в “красную” зону попали Житомирская, Ивано-Франковская, Закарпатская и Черновицкая области. В “оранжевой” зоне находится Киев, а также Винницкая, Донецкая, Киевская, Львовская, Николаевская, Сумская, Тернопольская, Хмельницкая и Черкасская области. Остальные регионы находятся в “желтой” зоне карантина.

12 марта глава Минздрава Максим Степанов заявил, что Украина из-за появления новых штаммов коронавируса “зашла в достаточно тяжелый период”. Сегодня он призвал органы местного самоуправления “усилить контроль за соблюдением карантинных ограничений”.

Вспышка коронавирусной инфекции началась в конце 2019 года в Китае. 11 марта 2020 года Всемирная организация здравоохранения объявила распространение коронавируса пандемией.

С начала эпидемии в Украине коронавирус подтвердили у 1,47 млн человек, 28,7 тыс. заболевших умерли, 1,23 млн – выздоровели.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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