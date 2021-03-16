 

Кличко потребовал от правительства отдать городу 11 тыс. коек и усилить карантин

16.03.2021, 18:14, Новости дня
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В стационарах медучреждений Киева на сегодня – более 3500 госпитализированных пациентов с COVID-19 или подозрением на коронавирус, из них 71% людей – в тяжелом состоянии. Об этом во время срочного онлайн-брифинга 16 марта заявил Виталий Кличко, сообщает сайт политика.

Он отметил, что сейчас – самая сложная ситуация с начала пандемии, и призвал правительство передать городу обещанные койко-места в медицинских учреждениях Академии наук и Минздрава.

“С такими темпами распространения вируса и количеством госпитализаций в сутки уже через несколько дней мест в больницах не будет. К тому же, до сих пор, несмотря на обещания правительства, для киевлян так и не предоставили койки в учреждениях Национальной академии наук, Минздрава и ведомственных больницах. А это в целом – более 11 тыс. коек”, – отметил Кличко.

Он обратился к правительству с призывом расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в “оранжевой” зоне.

“В столице за последние полторы недели количество больных коронавирусом и госпитализированных увеличилось почти вдвое! За минувшие сутки обнаружили 999 новых случаев. И динамика распространения болезни – угрожающая. Поэтому Киев обращается к правительству расширить перечень противоэпидемических ограничений, действующих в оранжевой зоне. То есть, сделать то, что сегодня исключительно в компетенции правительства”, – подчеркнул мэр столицы.

Кличко уверен, что необходимо усилить контроль за соблюдением противоэпидемических мероприятий.

“Обращаюсь к МВД, Минздраву, Мининфраструктуры и Госпродпотребслужбе усилить контроль за соблюдением установленных противоэпидемических мероприятий. В частности, речь о проведении массовых собраний, соблюдение масочного режима, работы торговых, развлекательных заведений, ресторанов и кафе, заполненности общественного транспорта, проведения спортивных соревнований. Потому что, например, на четверг в столице запланирован большой футбольный матч, на который со всех регионов приедут много зрителей. До 35 тыс. В нынешней ситуации это может быть вторым Буковелем”, – подчеркнул он.

Мэр Киева добавил, что требует возвращения органам местной власти полномочий самостоятельно принимать решения об установлении ограничительных мероприятий, которых их лишили 17 февраля.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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