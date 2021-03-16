Немецкий ученый утверждает, что можно разогнаться быстрее скорости света

Преодолевать огромные космическое расстояние станет возможным, если теоретические наработки немецкого ученого Эрика Ленца внедрить в реальные технологии. Он доказал, что скорость света может быть превышена многократно.

Как известно, отдаленные от нас звездные системы находятся в сотнях, тысячах или миллионах световых лет. Если представить появление двигателя, который сможет разогнать космический корабль до скорости света, то все равно лететь придется бесконечно долго.

Но даже теория относительности Эйнштейна не исключает при наличии неисчерпаемого источника энергии невероятной мощности обогнать световой луч. Ленц, однако, указывает на возможности сверхбыстрых солитонов, использование которых не потребует создания отрицательной материи. Скорость света может быть превышена на несколько порядков, утверждает он.