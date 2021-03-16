Названы четыре вопроса, на которые наука не дает ответов

Казалось бы, у науки, которая ежедневно делает новые открытия, должны быть ответы на все вопросы. Однако ученые напоминают, что четыре из них никак не могут решить. На первый взгляд, они выглядят не сложными. Но ответов все равно нет.

Итак, никто точно не знает, откуда на Земле взялась вода, как начались движения тектонических плит, почему на нашей планете зародилась жизнь, а также откуда взялся молекулярный кислород?

Зато точно известно, что на ранних этапах эволюции Земли у нас не было ничего из вышеперечисленного. Ответы пытаются дать при помощи новых теорий и гипотез. Однако ни одна из них не является доказанной на сто процентов, уточняют ученые. Когда вам как представители науки, задают один из нерешаемых на сегодня вопросов, остается только развести руками.