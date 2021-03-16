 

В Кокошкине построят детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в день

16.03.2021, 18:08, Разное
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Новые поликлиники будут работать по новому московскому
стандарту. В них предусмотрено больше свободного пространства и комфортных зон ожидания с
удобной мебелью. Диагностику будут проводить с использованием самого
современного оборудования.

Во всех поликлиниках будет удобное
расположение кабинетов — наиболее востребованные специалисты смогут вести прием
на нижних этажах, другие врачи на верхних. Кроме того, сделать УЗИ сердца
или кардиограмму можно будет рядом с кабинетом кардиолога, а эндоскопию — рядом
с кабинетом гастроэнтеролога.

Одна из таких поликлиник появится в поселении
Кокошкино на улице Дзержинского, земельный участок
15а. Детско-взрослая поликлиника будет рассчитана на 320
посещений в смену. В пятиэтажном строении оборудуют все необходимые
специализированные помещения.

“Здание представляет собой хороший пример реализации
дизайн-кода для всех поликлиник города Москвы. Он в основном касается
обустройства и отделки внутренних помещений, однако на оформление фасадов также
влияет — новые поликлиники выглядят современно и свежо”, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Напомним, в 2020 году в Москве построили 12 корпусов объектов
здравоохранения. В ближайшие годы построят еще 68. Стоит отметить, что все эти положительные преобразования происходят в столице благодаря программе “Мой район”. Ее главная задача — комплексно обустроить каждое
муниципальное образование и сформировать качественную социальную
инфраструктуру.

Благодаря развитию программы москвичи могут не тратить
время на поездки в другой район, например, чтобы позаниматься спортом или
отвести детей в музыкальную школу — вся необходимая инфраструктура есть рядом с
домом.

В программу включены проекты, связанные с созданием
качественной городской среды, — благоустройством площадей, улиц, набережных,
мест, где проходят ярмарки и праздники. Кроме того, в районах реконструируют и
построят новые поликлиники, школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные
комплексы, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома культуры.



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