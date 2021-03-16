В Кокошкине построят детско-взрослую поликлинику на 320 посещений в день

Новые поликлиники будут работать по новому московскому

стандарту. В них предусмотрено больше свободного пространства и комфортных зон ожидания с

удобной мебелью. Диагностику будут проводить с использованием самого

современного оборудования.

Во всех поликлиниках будет удобное

расположение кабинетов — наиболее востребованные специалисты смогут вести прием

на нижних этажах, другие врачи на верхних. Кроме того, сделать УЗИ сердца

или кардиограмму можно будет рядом с кабинетом кардиолога, а эндоскопию — рядом

с кабинетом гастроэнтеролога.

Одна из таких поликлиник появится в поселении

Кокошкино на улице Дзержинского, земельный участок

15а. Детско-взрослая поликлиника будет рассчитана на 320

посещений в смену. В пятиэтажном строении оборудуют все необходимые

специализированные помещения.

“Здание представляет собой хороший пример реализации

дизайн-кода для всех поликлиник города Москвы. Он в основном касается

обустройства и отделки внутренних помещений, однако на оформление фасадов также

влияет — новые поликлиники выглядят современно и свежо”, — рассказал главный архитектор Москвы Сергей Кузнецов.

Напомним, в 2020 году в Москве построили 12 корпусов объектов

здравоохранения. В ближайшие годы построят еще 68. Стоит отметить, что все эти положительные преобразования происходят в столице благодаря программе “Мой район”. Ее главная задача — комплексно обустроить каждое

муниципальное образование и сформировать качественную социальную

инфраструктуру.

Благодаря развитию программы москвичи могут не тратить

время на поездки в другой район, например, чтобы позаниматься спортом или

отвести детей в музыкальную школу — вся необходимая инфраструктура есть рядом с

домом.

В программу включены проекты, связанные с созданием

качественной городской среды, — благоустройством площадей, улиц, набережных,

мест, где проходят ярмарки и праздники. Кроме того, в районах реконструируют и

построят новые поликлиники, школы и детские сады, физкультурно-оздоровительные

комплексы, отремонтируют библиотеки, дома искусств и дома культуры.