В Коммунарке появится образовательный кластер с возможностью дистанционного обучения

В ТиНАО за восемь лет с момента присоединения к

столице население выросло в два раза, превысив 570 тысяч человек. По прогнозам

экспертов, к 2035 году здесь будут проживать около 1,6 миллиона человек. А

потому вопрос строительства образовательных учреждений здесь особенно актуален.

Важнейшим проектом в этом направлении станет

образовательный кластер, который станет частью административно-делового центра

в Коммунарке. В нем разместятся учебные корпуса различных направлений

(транспорт, промышленность и информационные технологии, сфера услуг, городское

хозяйство).

Кластер спроектирован с учетом того, что 70% занятий

будут практическими. Студенты смогут эффективно распоряжаться своим временем за

счет вариативности и модульности программ, перевода в дистанционный формат

непрофильных предметов, а также за счет продуманной инфраструктуры.

Учебные корпуса разделят на зоны по специальностям

подготовки студентов и назначению помещений (учебные или

учебно-производственные). Спортивные объекты займут около 17 процентов

территории кластера, а жилая застройка — 38 процентов. Рядом с образовательным кластером разместится новый

парк.

“Возможности участка и уникальный природный ландшафт

позволят организовать здесь особенное место отдыха, а образовательные

пространства будут обладать всеми городскими элементами”, — рассказал главный архитектор

Москвы Сергей Кузнецов.

Стоит отметить, что в поселении Сосенское за последние годы было обновлено

29 дворов, построены шесть детских площадок, обустроены

новые общественные пространства, капитально

отремонтирован 51 жилой дом, созданы

4268 парковочных мест на улицах и во дворах, открыты корпус школы № 2070 на 1775 мест, детская поликлиника на 140 посещений в смену, пять новых детских садов для 1140 малышей. В 2019 году в шаговой доступности к поселению Сосенское открыли станции метро “Коммунарка” и “Ольховая”.