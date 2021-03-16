 

В Коммунарке появится образовательный кластер с возможностью дистанционного обучения

16.03.2021, 18:08, Разное
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В ТиНАО за восемь лет с момента присоединения к
столице население выросло в два раза, превысив 570 тысяч человек. По прогнозам
экспертов, к 2035 году здесь будут проживать около 1,6 миллиона человек. А
потому вопрос строительства образовательных учреждений здесь особенно актуален.

Важнейшим проектом в этом направлении станет
образовательный кластер, который станет частью административно-делового центра
в Коммунарке. В нем разместятся учебные корпуса различных направлений
(транспорт, промышленность и информационные технологии, сфера услуг, городское
хозяйство).

Кластер спроектирован с учетом того, что 70% занятий
будут практическими. Студенты смогут эффективно распоряжаться своим временем за
счет вариативности и модульности программ, перевода в дистанционный формат
непрофильных предметов, а также за счет продуманной инфраструктуры.

Учебные корпуса разделят на зоны по специальностям
подготовки студентов и назначению помещений (учебные или
учебно-производственные). Спортивные объекты займут около 17 процентов
территории кластера, а жилая застройка — 38 процентов. Рядом с образовательным кластером разместится новый
парк.

“Возможности участка и уникальный природный ландшафт
позволят организовать здесь особенное место отдыха, а образовательные
пространства будут обладать всеми городскими элементами”, — рассказал главный архитектор
Москвы Сергей Кузнецов.

Стоит отметить, что в поселении Сосенское за последние годы было обновлено
29 дворов, построены шесть детских площадок, обустроены
новые общественные пространства, капитально
отремонтирован 51 жилой дом, созданы
4268 парковочных мест на улицах и во дворах, открыты корпус школы № 2070 на 1775 мест, детская поликлиника на 140 посещений в смену, пять новых детских садов для 1140 малышей. В 2019 году в шаговой доступности к поселению Сосенское открыли станции метро “Коммунарка” и “Ольховая”.



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