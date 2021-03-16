 

Полковник Захарченко обратился к Набиуллиной с предложением ввести в оборот 100-тысячную купюру

16.03.2021, 17:51, Разное
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Полковник полиции, кандидат экономических наук Дмитрий Захарченко, приговорённый к 12,5 годам лишения свободы и штрафу в 117 миллионов рублей по делу о получении взятки и воспрепятствовании правосудию, обратился к председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной с инициативой о вводе в оборот купюры номиналом 100 тысяч рублей.

По словам экономиста, мера поможет сократить типографские расходы на изготовление денежных знаков и значит облегчит простым россиянам хранение наличных средств.

«Обидно, что государство тратит наши налоги на изготовление лишних денежных знаков. Есть вообще банкноты номиналом 10 рублей. Я их, правда, никогда не держал в руках, но наслышан об их существовании. Для чего они нужны? Или вот взять например крупные суммы денег. С учётом сегодняшней инфляции пятитысячные купюру не соответствуют потребностям сегодняшнего дня, да и хранение таких сумм крайне неудобно. А так для крупных покупок или крышевания можно взять 20-50 купюр и со всеми рассчитаться и не надо возить за собой чемоданы, где-то что-то прятать», – заключил Захарченко.

В Центробанке сообщили, что у них есть макеты купюр номиналом в 20, 50 и 100 тысяч рублей, но ввод их в оборот планируется не ранее, чем это позволит инфляция. В ведомстве прорабатывают подобный вариант развития событий в промежутке между 2025-2040 годами. 

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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