Ольга Медынич, Дина Немцова и другие на “пугающей” премьере сериала “Вампиры средней полосы”

Вчера вечером в особняке Новиковых-Свешниковых на Большой Полянке, или “Башмет центре”, было пугающе весело. На входе приглашенных гостей встречали вампиры (они же официанты), предлагая приветственные колбы с “Кровавой Мэри”, повсюду разливался мягкий свет красных свечей, на столах красовались черепа и чучела воронов, а готические своды особняка только добавляли соответствующего настроения. Все потому, что там проходила премьера сериала видеосервиса START – “Вампиры средней полосы”. Первый эпизод представили режиссер Антон Маслов, генеральные продюсеры и сооснователи видеосервиса Эдуард Илоян и Виталий Шляппо, продюсер Алексей Акимов, актеры Юрий Стоянов, Ольга Медынич, Артем Ткаченко, Дмитрий Лысенков, Дмитрий Чеботарев, Александр Устюгов, Глеб Калюжный, генеральный директор START Юлия Миндубаева.

Гостями показа стали Сабина Ахмедова, Дина Немцова, Джемал Тетруашвили, Ирина Чеснокова, Юлия Шарапова, Александр Терехов и другие. За музыкальное оформление вечера отвечал Марк Щедрин.

Создатели и актеры сериала Дина Немцова Александр Терехов Юрий Стоянов Сабина Ахмедова Джемал Тетруашвили и Ольга Медынич Артем Ткаченко и Михаил Друян

Согласно синопсису, лишь одно отличает Смоленск от любого другого провинциального города средней полосы… Там живут вампиры! Живут давно. Живут тихо. Живут по закону. Живут непримечательной жизнью обычной российской семьи и вовсе не убивают людей. Хотя кровь, конечно, попивают. И вот когда в березовой роще под Смоленском находят обескровленных парней… Мирная жизнь смоленских вампиров оказывается под угрозой.

Для меня это даже не кино про вампиров. Мы верим в хороших и плохих людей, добрых и сволочей. Председатель горисполкома здесь в гораздо большей степени вампир, чем я. Вампиры — это краска, повод сказать что-то очень важное смешными и трогательными средствами, – отмечает исполнитель главной роли Юрий Стоянов.