Принцы Чарльз и Уильям вышли на связь с принцем Гарри после его интервью Опре Уинфри

Еще на прошлой неделе принц Уильям признался журналистам, что до сих пор не поговорил с братом, принцем Гарри, после его скандального интервью, которое он дал вместе с Меган Маркл Опре Уинфри. Прошло чуть больше недели, и наконец беседа состоялась, о чем стало известно благодаря другу герцогини Сассекской Гайлу Кингу. Он рассказал в эфире CBS This Morning:

Недавно я звонил им, узнать, как они себя чувствуют после всего этого. Это правда, Гарри поговорил с братом и отцом. Я бы описал это так: переговоры получились непродуктивными. Но они хотя бы рады тому, что этот диалог начался.

Как признавался Гарри в том самом интервью, после его отречения и переезда в Америку принц Чарльз перестал отвечать на его звонки:

В какой-то момент он перестал отвечать на мои звонки, но все равно я считаю, что в этих отношениях есть, над чем поработать. Я немного разочарован его реакцией, потому что он в свое время прошел через нечто подобное. Он знает, что такое боль. Арчи — его внук. Они знают только то, что знают — или то, что им говорят. Но в то же время я всегда буду любить его, несмотря ни на что, и я пытался ему объяснить, что происходит. Один из моих главных приоритетов – попытаться наладить наши отношения.

По крайней мере, первый шаг на этом пути сделан. Как будут дальше развиваться их отношения, покажет время и расскажут инсайдеры.