Французский политик призвал забыть про идеологию в вопросе вакцин

Кандидат на выборах от партии «Непокорная Франция» Жан-Люк Меланшон призвал французские власти не думать об идеологии, а закупать вакцину от коронавируса у всех стран, у кого только возможно. По его словам, ещё в октябре, когда стало понятно, что российская вакцина работает, нужно было начать её проверку, пишет Le Figaro.



Reuters

«Нужно стучаться во все двери, забыв про идеологию», — заявил французский политик Жан-Люк Меланшон, обсуждая поставки вакцин от коронавируса. По его мнению, Франция должна обратиться ко всем возможным поставщикам вакцины, в том числе к России, Китаю, Кубе, пишет Le Figaro.

«Если бы я был президентом Франции, именно так я бы и сделал, — заявил кандидат от партии «Непокорная Франция». — Есть целые страны, которые прививаются китайской вакциной. Не нужно заниматься идеологией в вопросе здравоохранения. Нужно брать, что есть, когда оно работает».

Эти вакцины ещё не получили одобрение в европейских структурах, что вызывает у Меланшона возмущение: «Есть правила, которые позволяют нам умереть ради соблюдения правил».

По его словам, уже с октября-ноября было известно, что российская вакцина работает. «Так чего мы ждали, чтобы пойти к русским и сказать: «Пожалуйста, не могли бы вы нам её дать, и мы тут же изучили бы, работает ли она?» — приводит его слова Le Figaro.

Впрочем, сам политик прививку ещё не сделал, объяснил это тем, что в условиях недостатка вакцины он не хочет ни у кого её отбирать.