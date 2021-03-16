Экс-министр обороны Польши – мы не хотели быть «подданными Москвы», поэтому вступили в НАТО

22 года назад воплотилась в реальность несбыточная мечта Польши — она стала членом НАТО и тем самым вышла из сферы влияния Москвы, говорит бывший министр обороны Польши Ромуальд Шереметьев. В беседе с Radio Maryja он рассказал, что членство Польши в НАТО и сотрудничество с США отвечает в том числе и государственным интересам Вашингтона, который до сих пор продолжает соперничество с Москвой в Европе.



Reuters

12 марта 2021 года прошло 22 года со дня присоединения Польши к НАТО. В 1999 году членами Североатлантического союза также стали Чехия и Венгрия. В беседе с Radio Maryja бывший министр обороны Польши и специалист в военной области, профессор Ромуальд Шереметьев рассказал, что попытки в отношении присоединения Польши к альянсу предпринимались намного раньше — в 1985 году соответствующий пункт появился в программах подпольных партий и организаций. «Однако даже оппозиционерам это казалось несбыточной мечтой. Откровенно говоря, можно было покрутить пальцем у виска. Никто не мог даже себе представить, что такое возможно», — рассказал он.

«Этот, как многим казалось, нереальный план удалось воплотить в реальность, хотя на это потребовалось много времени и сил. В 1997 году я стал госсекретарём, первым заместителем министра в Министерстве национальной обороны, я отвечал за вооружение и инфраструктуру. В то время я был одним из тех, кто готовил нашу страну к присоединению к НАТО. Уже в 1999 году мы вступили в альянс, я в рядах правительственной делегации посетил Брюссель, где мы подняли польский флаг возле штаб-квартиры НАТО», — рассказал Шереметьев.

По его мнению, главная причина вступления Польши в НАТО не ограничивалась лишь вопросами военной безопасности. «Мы знали, что если Польша окажется в НАТО, то она автоматически выйдет из сферы влияния бывшего Советского Союза, России. Для нас это было принципиально важно, с точки зрения не столько военной безопасности, сколько определённой геополитической системы, в которой должна находиться Польша. Мы просто-напросто не хотели быть подданными Москвы», — подчеркнул он.

В интервью он также сказал, что, по его мнению, НАТО по-прежнему выполняет возложенную на него роль, то есть выступает гарантом безопасности его стран-членов. В интересах Польши находится укрепление восточного фланга НАТО, присутствие военных США на своей территории, для того чтобы тот, кто хочет изменить мировую систему, — то есть РФ — был лишён возможности совершить это. При этом бывший министр национальной обороны отметил, что альянс нельзя рассматривать как вечную, надёжную и стопроцентную гарантию безопасности и мира.

«Давайте будем помнить о том, что любой альянс может подвести в экстренной ситуации. Чтобы подстраховаться, нам необходимо иметь свою собственную, подчинённую только нам систему государственной обороны, в которой мы, Польша, будем принимать решение. Это последняя и самая важная гарантия нашей безопасности», — отметил он.

В беседе Ромуальд Шереметьев отметил, что Польше следует направлять больше инвестиций в оборонительную сферу, кроме наступательных систем должна существовать ещё территориальная оборона, чтобы потенциальный агрессор подумал дважды, прежде, чем напасть.

При этом он уверен, что членство Польши в НАТО и сотрудничество с США отвечает не только польским, но и, прежде всего, американским государственным интересам. В этом контексте огромную роль играет присутствие войск НАТО в Польше. «В интересах США не допустить Россию в этот регион. На мировой арене продолжается соперничество между такими игроками, как США и Российская Федерация. США хотят сохранить свою позицию доминирующего гаранта существующего миропорядка, и в этом плане «стало очевидным», что их присутствие в Польше и Польша в качестве их партнёра очень важны с точки зрения американских интересов», — пояснил профессор.

Он согласился с тем, что существуют опасения на счёт смены политического курса Вашингтона, пересмотра интересов американского государства и внешнеполитического курса. «Поэтому когда речь идёт о безопасности, мы должны рассчитывать в первую очередь на себя и, насколько это возможно, повышать уровень своей обороны. Мы не можем довести до ситуации, когда наше «быть или не быть» будет зависеть от того, помогут нам наши союзники или нет», — резюмировал в беседе с Radio Maryja бывший министр обороны.